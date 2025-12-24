bedeckt
Ukraine-Krieg: Selenskyj präsentiert Entwurf von 20-Punkte-Friedensplan

epa12608979 Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses a press conference on the occasion of Diplomatic Service Day in Kyiv, Ukraine, 22 December 2025, amid the Russian invasion. During the brie ...
Der Präsident selbst sprach von einem Entwurf für ein Rahmendokument.Bild: keystone

Selenskyj präsentiert erstmals Entwurf von 20-Punkte-Friedensplan

24.12.2025, 10:3424.12.2025, 10:44

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erstmals öffentlich die 20 Punkte für einen von den USA angestossenen Friedensplan öffentlich ausgebreitet. Laut dem Entwurf sind etwa Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Vorbild von Artikel 5 der Nato – das ist die Beistandsklausel – und eine Stärke der Armee von 800'000 Soldaten vorgesehen, wie Selenskyj ukrainischen Medien zufolge vor Journalisten in Kiew erklärte.

Der Präsident selbst sprach von einem Entwurf für ein Rahmendokument und wiederholte seine Äusserungen vom Vortag, nach denen es weiter Klärungs- und Gesprächsbedarf gebe.

Ungeklärt ist etwa weiter die Frage um die von Russland für einen Waffenstillstand geforderten Gebietsabtretungen vor allem im Gebiet Donezk, das die Ukraine noch zu einem Teil kontrolliert. Demnach sind in dem Papier neben ukrainischen auch russische und US-Positionen enthalten. (sda/dpa)

Mehr zum Ukraine-Krieg:

Russland überzieht Ukraine vor Weihnachten mit schweren Angriffen
Themen
