Darum kauft sich Putin jetzt fast schrottreife Tanker zusammen

Russland muss sich nicht an diese Preisgrenze halten, wenn es an Länder wie China oder Indien liefert. Allerdings braucht es dazu Schiffe, und diese werden zum grossen Teil von westlichen Reedereien vermietet. Diese – sowie Versicherungen – dürften aber wiederum Strafen fürchten. Sie sind dazu verpflichtet, die Preisgrenze einzuhalten.

Ölpreisdeckel, was? Lies diese 6 Punkte und du verstehst, um was es geht

Nach langem Ringen hatten die G7- und die EU-Staaten am Freitag eine Obergrenze von 60 Dollar (57 Euro) pro Barrel für russische Öllieferungen per Schiff beschlossen, um die Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine zu erschweren. Moskau hatte im Vorfeld gewarnt, dass es kein Öl mehr an Länder liefern würde, die eine Obergrenze einführen. «Wir werden diesen Preisdeckel nicht akzeptieren», sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Samstag russischen Nachrichtenagenturen.

Iran: Aufruf zu neuen landesweiten Protesten und Streiks

Aktivisten im Iran haben zu neuen landesweiten Protesten und Streiks aufgerufen. Die sogenannten 14-15-16-Proteste – die Zahlen sind das Datum im persischen Kalendermonat Azar – sollen von Montag bis Mittwoch dauern und insbesondere das islamische System wirtschaftlich treffen. Daher wurden die iranischen Bürger auch aufgerufen, an diesen drei Tagen Einkäufe zu vermeiden, um so jegliche Geldzirkulation im iranischen Bankensystem zu verhindern. Besonders in den wirtschaftlichen Zentren wie Basars in Grossstädten sollen möglichst viele Geschäfte geschlossen bleiben, so die Aktivisten.