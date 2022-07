Darum bombardiert die Ukraine zurzeit systematisch ihre eigenen Brücken

Rund um Cherson zerstört die ukrainische Armee systematisch die Brücken. So sollen die russischen Einheiten zum Rückzug gezwungen werden.

Martin Küper / t-online

Ein Artikel von

Die Botschaft der ukrainischen Armee an die russischen Besatzer in Cherson ist eindeutig: «Zieht euch zurück oder ihr werdet vernichtet», twitterte das Verteidigungsministerium in Kiew am Mittwoch. In der Nacht zuvor hatte ein ukrainischer Raketenangriff die wichtige Antoniwskyj-Brücke südlich der Stadt so stark beschädigt, dass sie offenbar nicht mehr befahrbar ist – die Besatzer selbst haben die Brücke für den zivilen Verkehr gesperrt.

Die Antoniwskyj-Brücke über den Dnepr bei Kherson im Jahr 2006. Bild: pd/wikicommons

«Die ukrainische Gegenoffensive nimmt Fahrt auf», kommentierte am Donnerstag auch das britische Verteidigungsministerium. Tatsächlich scheinen Putins Truppen in der Stadt praktisch auf verlorenem Posten zu stehen.

>> Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker

Seit Präsident Selenskyj am 11. Juli eine Gegenoffensive im Süden der Ukraine ankündigte, hat seine Armee systematisch die Nachschublinien in die 300'000-Einwohner-Stadt gekappt – mutmasslich mit Hilfe westlicher Langstreckenraketenwerfer. Die Antoniwskyj-Brücke – die einzige Autobrücke in Richtung Süden über den Dnepr – wurde schon bei einem ersten Angriff am 22. Juli beschädigt, war aber noch befahrbar.

«Russlands 49. Armee ist jetzt extrem verwundbar»

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums sind auch zwei weitere Brücken über den Dnepr mindestens beschädigt, darunter eine weiter östlich gelegene Eisenbahnbrücke. Zudem sei es den Ukrainern «höchst wahrscheinlich» gelungen, einen Brückenkopf südlich des Flusses Inhulez zu errichten, der das besetzte Cherson nach Norden begrenzt.

«Russlands 49. Armee am Westufer des Dnepr ist jetzt extrem verwundbar», schreibt das britische Verteidigungsministerium auf Twitter.

Girkin bestätigt auch die Errichtung des ukrainischen Brückenkopfes südlich des Inhulez. «Ich glaube, auf russischer Seite ist die Angst gross vor einer strategischen Niederlage in der Südukraine», sagte William Alberque von der US-Denkfabrik «Institute for the Study of War» der unabhängigen russischen Zeitung «Moscow Times».

«Im September werden wir die Stadt zurückerobert haben»

Auf ukrainischer Seite wächst mit den Angriffen der vergangen Tage dagegen die Hoffnung: «Wir haben einen Wendepunkt in der Schlacht um Cherson erreicht und gehen jetzt von defensiven zu offensiven Aktionen über», sagte am Montag im ukrainischen Fernsehen Sergey Khlan von der ukrainischen Regionalverwaltung. Die Angriffe auf die Brücken seien ein wichtiger Schritt in Richtung Befreiung von Cherson: «Im September werden wir die Stadt zurückerobert haben.»

Bei den Angriffen auf die Brücken scheint die ukrainische Armee schon darüber hinaus zu denken. Ziel sei es nicht, die Brücken zu zerstören, erklärte am Mittwoch Armeesprecherin Natalia Humeniuk im ukrainischen Fernsehen: «Wir zerstören nicht unsere Infrastruktur, sondern durchkreuzen die Pläne des Feindes», zitiert die «Ukrainska pravda» aus dem Interview. Es gehe darum, die russischen Truppen vom Nachschub abzuschneiden.

Der US-Militärexperte Phillips O'Brien hält das für sinnvoll: «Die Ukrainer werden nicht die zwei wichtigsten Brücken über den Dnepr zerstören wollen, das würde schliesslich ihren weiteren Vormarsch aufhalten», schrieb O'Brien auf Twitter.