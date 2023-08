Russen klauen Kühlschrank in der Ukraine – Netz spottet über Szene

Seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine gab es immer wieder Berichte von Plünderungen seitens russischer Truppen. Ein Video sorgt nun für viel Häme.

Ein russischer Militärtransporter fährt auf einer Strasse – offensichtlich beladen mit militärischer Ausrüstung. Doch auf der Ladefläche findet sich auch ein seltener Anblick: ein Kühlschrank.

Aufgenommen haben soll diese Szene ein Mann in der Nähe der russischen Stadt Rostow am Don, nahe der Grenze zur Ukraine. Das Video wurde in den sozialen Medien vielfach verbreitet. Der Urheber soll es mit einer Schelte an die russischen Truppen versehen haben.

Im Netz machen sich zahlreiche Menschen über das Video lustig: So schreibt ein Nutzer auf Twitter: «Was ist mehr wert? Die militärische Ausrüstung oder der Kühlschrank?»



Ein anderer teilt einen Witz: «Wie waschen sie in Russland Wäsche? Erst nehmen sie die Ukraine ein und klauen Waschmaschinen.»



Ein Nutzer äussert die bissige Vermutung, damit den russischen Kommandeur herunterkühlen zu wollen, der wütend darüber ist, dass er keine neue Munition bekommt.



Mehrfach findet sich unter den Kommentaren auch der Hinweis: «Man darf Kühlschranke nur aufrecht stehend transportieren.»



Berichte von gestohlenen Gegenständen aus Wohnungen und Geschäften in der Ukraine sind keine Seltenheit. Auch zahlreiche andere Videos sollen zeigen, wie sich russische Truppen in den von ihnen eroberten Gebieten bereichern.

