Bericht: Putin soll bereit für Waffenstillstand sein

Wladimir Putin. Bild: keystone

Der russische Präsident Wladimir Putin soll einem Bericht des Wirtschaftsportals «Bloomberg» bereit sein, Gespräche zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Konflikt zu führen.

Bloomberg bezieht sich auf Aussagen von Insidern aus Moskau. Damit äussert sich Putin zu ersten Mal positiv über den Vorschlag seines amerikanischen Pendants Donald Trump. Dieser hatte bei Gesprächen in Saudi-Arabien vergangenen Monat eine solche Waffenruhe vorgebracht.

Doch ganz so einfach scheint die Sache nicht: Putin verlange, dass klare Rahmenbedingungen für einen dauerhaften Frieden gelegt werden, so zwei der Insider. Konkret müssten die Parameter für eine zukünftige Friedensmission in der Ukraine festgehalten werden – und insbesondere, welche Nationen daran beteiligt werden.

In der Vergangenheit hat es von russischer Seite konsequent geheissen, dass man keine NATO-Truppen auf ukrainischem Boden billigen werde.

(cpf)