Panzer hält auf Ukrainer zu, plötzlich kommt es zu «gewaltiger Explosion»

Die russischen Truppen kämpfen in der Ukraine mit allen Mitteln. Kurz bevor ein speziell präparierter Panzer sein Ziel erreicht, fliegt das Gefährt in die Luft.

Hier explodiert der russischer Panzer. Screenshot: Twitter

Was sich gestern in der Oblast Donezk im Osten der Ukraine ereignet hat, bezeichnen Militärblogger bereits als den «grössten Knall» dieses Krieges. Ob es wirklich die grösste war, darf bezweifelt werden, dennoch hatte die Detonation eines russischen Panzers, der in der Nähe von Marinka von einer ukrainischen Panzerabwehrrakete getroffen wurde, enorme Ausmasse. Von einer «gewaltigen Explosion» sprechen Experten.

Auf den Bildern, die mutmasslich von einer ukrainischen Drohne aufgenommen wurde und von einem Blogger namens @Romanov92 veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie ein Panzer vom Typ T-54/55, also einem Modell früher sowjetischer Bauart, auf flachem Gelände auf eine Baumreihe zufährt. In den Bäumen, von denen einige bereits durch Artilleriebeschuss geborsten sind, befinden sich mutmasslich ukrainische Schützengräben.

«Die zweitstärkste Armee in der Ukraine»

Der Panzer hält auf dieses Ziel zu. Plötzlich kommt es zu einer kleineren Detonation, die das Gefährt zum Stillstand bringt. Dann ereignet sich eine zweite Explosion, auf die ein gewaltiger Feuerball folgt. Experten vermuten, dass der Panzer vermutlich zuerst auf eine Mine gefahren ist und daraufhin von einer ukrainischen Panzerabwehrrakete getroffen wird. Die Echtheit der Aufnahmen konnte bislang nicht überprüft werden.

Die Heftigkeit der Explosion lässt sich dadurch erklären, dass der T-55 mit einer grossen Menge Sprengstoff beladen gewesen ist. Von sechs Tonnen TNT sprechen Militärblogger. Gelenkt wurde das Vehikel über eine Fernsteuerung, die offenbar zuvor in den Panzer eingebaut worden war.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Russen diese sogenannten VBIEDs (vehicle-borne improvised explosive device), also ferngesteuerte Bombengefährte einsetzen. Experten interpretieren das Vorgehen als Zeichen für die wachsende Ratlosigkeit der russischen Truppen, deren Oberbefehlshaber Wladimir Putin sein Militär gern als «zweitstärkste Armee der Welt» preist. US-Aussenminister Anthony Blinken nannte sie kürzlich dagegen nur die «zweitstärkste Armee in der Ukraine».

(t-online, cc)