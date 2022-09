Wladimir Klitschko zum Ukraine-Krieg: «Wenn wir fallen, fallt ihr auch»

Ein halbes Jahr nach der Invasion der Russen beobachtet der ehemalige ukrainische Boxer und mehrfache Schwergewichts-Weltmeister eine gewisse Kriegsmüdigkeit in Westeuropa. Und er wirbt für Unterstützung.

Wladimir Klitschko hat Deutschland zu Ausdauer bei der Unterstützung im Krieg gegen Russland aufgefordert. Für das Ende des Krieges «müssen wir noch viel kämpfen», sagte der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Witali Klitschko dem deutschen Nachrichtenmagazin «Focus» und ergänzte:

«Mit wir meine ich die Ukrainer an der Frontlinie, aber auch alle Europäer. Wenn wir fallen, fallt ihr auch.»

Dabei sieht Klitschko auch Deutschland in der Verantwortung. «Ich verspüre, dass die deutsche Gesellschaft nach einem halben Jahr Krieg müde wird», sagte der Boxweltmeister. Dennoch brauche die Ukraine die Unterstützung. Letztendlich sässen alle in einem Boot. «Eines Tages wird Deutschland langfristig von dieser kurzfristig notwendigen Hilfe profitieren», so Klitschko weiter.

Gefahr durch Atomkraftwerke

Angesprochen auf die jüngsten Geländegewinne der ukrainischen Armee äusserte sich Klitschko verhalten. «Wir können noch nicht beurteilen, ob das der Durchbruch in diesem Krieg war.»

Mit Blick auf die aktuelle Lage verwies der 46-Jährige auf die potenzielle Gefahr, die von den fünf ukrainischen Atomkraftwerken ausgehe: «Es ist immer noch eine grosse Gefahr für die Welt und Europa, mit Konsequenzen für die nächsten 1000 Jahre.»

Klitschko warb zudem für die EU-Mitgliedschaft seines Landes. «Wir sind das grösste Land Europas, und wir sind mit unseren Bodenschätzen und den 45 Millionen Menschen ein reiches Land», sagte er. Auch geopolitisch sei die Ukraine wichtig.

Den Angriffskrieg des Kremls bezeichnete Klitschko als «Völkermord». Um den Krieg zu stoppen, müsste jedes Mittel bemüht werden. Ein Frieden könne allerdings nur dann erreicht werden, wenn alle russischen Soldaten und ihre Ausrüstung die Ukraine verlassen. «Der Aggressor wird nicht gewinnen», betonte Klitschko.

