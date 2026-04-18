Kiew: Mann erschiesst mehrere Menschen und verschanzt sich in Supermarkt

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Polizeikräfte transportieren eine verletze Person ab. Bild: telegram

Ein Mann hat in einem südlichen Stadtteil Kiews um sich geschossen und dabei mindestens zwei Personen getötet. Anschliessend verschanzte er sich in einem Supermarkt. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers Igor Klimenko ist er dort von Polizeikräften erschossen worden.

«Spezialkräfte der nationalen Polizei haben den Laden gestürmt», schrieb Klimenko. Der Schütze habe dort Geiseln genommen und auf einen Polizisten geschossen, nachdem Unterhändler versucht hätten, zu ihm Kontakt aufzunehmen.

Wieviele Personen dabei erschossen worden sind, werde noch abgeklärt. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko hatte zuvor über Telegram berichtet, dass der Mann mindestens zwei Personen getötet habe. Zudem habe es im Supermarkt «weitere Todesfälle» gegeben.

Weiter seien mindestens zehn Personen hospitalisiert worden, darunter ein Kind und ein Wachmann des Supermarkts. (cpf)

+++ Update folgt +++