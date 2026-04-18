freundlich21°
DE | FR
burger
International
Ukraine

Kiew: Mann erschiesst mehrere Menschen und verschanzt sich in Supermarkt

Kiew: Mann erschiesst mehrere Menschen und verschanzt sich in Supermarkt

18.04.2026, 17:4918.04.2026, 18:02
Kiew: Angriff in einem Supermarkt.
Polizeikräfte transportieren eine verletze Person ab.Bild: telegram

Ein Mann hat in einem südlichen Stadtteil Kiews um sich geschossen und dabei mindestens zwei Personen getötet. Anschliessend verschanzte er sich in einem Supermarkt. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers Igor Klimenko ist er dort von Polizeikräften erschossen worden.

«Spezialkräfte der nationalen Polizei haben den Laden gestürmt», schrieb Klimenko. Der Schütze habe dort Geiseln genommen und auf einen Polizisten geschossen, nachdem Unterhändler versucht hätten, zu ihm Kontakt aufzunehmen.

Wieviele Personen dabei erschossen worden sind, werde noch abgeklärt. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko hatte zuvor über Telegram berichtet, dass der Mann mindestens zwei Personen getötet habe. Zudem habe es im Supermarkt «weitere Todesfälle» gegeben.

Weiter seien mindestens zehn Personen hospitalisiert worden, darunter ein Kind und ein Wachmann des Supermarkts. (cpf)

+++ Update folgt +++

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ukraine setzt vermehrt auf Bodendrohnen – und macht damit sogar Kriegsgefangene
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
New Yorks Bürgermeister Mamdani: «Heute besteuern wir Reiche» – so sieht sein Plan aus
Zohran Mamdani gewann die Bürgermeisterwahl in New York mit einem linken Wahlprogramm. Kaum hundert Tage im Amt soll eine besondere Reichensteuer folgen.
New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hat die Einführung einer Zweitwohnungssteuer in seiner Stadt angekündigt. «Wir sind unserem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts einen Schritt näher gekommen, indem wir die Superreichen und die globale Elite mit einer Zweitwohnungssteuer besteuern – diese erste Abgabe dieser Art in unserem Bundesstaat», erklärte Mamdani in einem Video auf der Plattform X.
Zur Story