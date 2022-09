Man könne davon ausgehen, «dass niemand einen schweren Reaktorunfall gezielt provozieren wird», sagt Greenpeace-Experte Smital. «Aber durch die zunehmende Eskalation und die Unübersichtlichkeit der Situation ist es ein hochbrisantes Pulverfass, das sich nicht so leicht entschärfen lässt.» Auch IAEA-Chef Grossi sieht keinen Grund zur Entwarnung: «Wir spielen mit dem Feuer», stellte er am Dienstag fest.

Dass es auch nach der IAEA-Mission nicht einfach werden würde, war bereits vorher klar: «Die Situation ist ein absolutes Novum», sagte Sebastian Stransky. «Dafür gibt es keine Blaupause.» Heinz Smital fordert unterdessen Konsequenzen auch von der Atomenergieorganisation: «Die IAEA kann nicht einerseits so tun, als könnten die Geschäftsbeziehungen mit Russland normal weiterlaufen und andererseits vor der Gefahr eines Atomunfalls in einem russisch besetzten AKW warnen.»

Der ukrainische Betreiber Enerhoatom teilte am Montag mit, dass es beim sechsten und letzten noch betriebenen Block eine Notabschaltung gegeben habe. Später übermittelte Kiew an die IAEA die Information, der Strombedarf des Kraftwerks werde nach einer erzwungenen Trennung vom ukrainischen Netz weiter von einem im Betrieb befindlichen Reaktor gedeckt – die wichtige Kühlung der Reaktoren war damit zunächst sichergestellt.

Russlands Präsident Wladimir Putin kritisierte die fehlende Schuldzuweisung am Mittwoch jedoch ebenfalls – allerdings bezogen auf den angeblichen Beschuss durch die Ukraine. Allerdings leugnete er auch, dass Russland an der Anlage militärische Ausrüstung stationiert habe – während der Bericht der IAEA dies klar belegt. Die russische Besatzung, insbesondere die Stationierung von Militärgerät auf der Anlage und die Kontrolle der ukrainischen Mitarbeiter des AKW, werden dort klar als Gefahr für die Sicherheit benannt.

Nach Veröffentlichung des Berichts sagt er nun, er sei überrascht von der Deutlichkeit der Warnung. «Das muss man positiv anerkennen», so Smital zu t-online. Schuldzuweisungen für den Beschuss der Anlage finden sich im Bericht allerdings nicht – das kritisiert der Atomenergie-Experte. «Es gibt mit Russland einen klaren Aggressor, der ein Atomkraftwerk raubt. Dass die IAEA das nicht klar benennt und versucht, sich diplomatisch herauszuziehen, ist problematisch.» Andererseits wäre die Mission wohl nicht zustande gekommen, wenn so etwas erwartbar gewesen wäre, glaubt er.

Die IAEA-Experten sollten prüfen, wie gross die Schäden in der Anlage sind – und ob die Sicherheit des Kraftwerks ernsthaft gefährdet ist. Am Dienstag legte die Behörde ihren Bericht vor. «Die IAEA ist weiterhin schwer besorgt um die Lage», lautete das Urteil. Die Situation sei «unhaltbar».

Alles nicht so schlimm, das Kraftwerk ist sicher – das war das Fazit, auf das man nach der IAEA-Mission zum AKW Saporischschja gehofft hatte. Doch es kam anders. «Etwas sehr, sehr Katastrophales könnte passieren», sagte der Chef der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA), Rafael Grossi, am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat.

Die Atomanlage in Saporischschja am Fluss Dnipro. Bild: keystone

