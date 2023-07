Der Getreide-Deal ist gescheitert

Der Getreidedeal sei ab dem 17. Juli vorläufig ausgesetzt. Dies erklärte der Pressesprecher des Präsidenten der Russischen Föderation, Dmitri Peskow am Montag. Grund dafür sei, dass auf die russischen Bedingungen von den Verhandlungspartnern nicht eingegangen wurde. Zusammen mit Russland am Tisch sassen die Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen.

Mindestens vier Tote nach Sturzflut in US-Bundesstaat Pennsylvania

Mindestens vier Menschen sind bei sturzflutartigem Regen im US-Bundesstaat Pennsylvania ums Leben gekommen - drei weitere Menschen werden noch vermisst. Unter den Vermissten sei ein neun Monate altes Baby, sagte Tim Brewer von der örtlichen Feuerwehr bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Die Opfer seien am Samstagnachmittag (Ortszeit) in ihren Autos auf einer Strasse weggeschwemmt worden. Das Unglück hatte sich an der Grenze zum US-Bundesstaat New Jersey nahe der Stadt Trenton ereignet.