So viele Menschen waschen nach dem Toilettengang die Hände nicht

In einem Krankenhaus verzichtet gut die Hälfte der Menschen auf das Händewaschen nach dem Toilettengang. Laut einer Studie der britischen Universität Surrey nutzten in einer dänischen Klinik 43,7 Prozent der Toilettenbesucher das Waschbecken nach der Notdurft nicht.

In manchen Wochen waren es sogar 61,8 Prozent. «Dies gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Hygienevorschriften in Hochrisikoumgebungen», heisst es in der Mitteilung der Universität. «Obwohl während der Pandemie grosser Wert auf die Handhygiene gelegt wurde, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass regelmässiges Händewaschen noch immer keine konstante Gewohnheit ist – selbst an Orten, wo Sauberkeit von entscheidender Bedeutung ist, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.»

Für die Untersuchung wurden den Angaben zufolge im Bispebjerg Hospital in der Region Kopenhagen in Dänemark Sensoren in zwei öffentlich zugänglichen Toilettenräumen eingebaut – direkt an den WCs und an den Rohren der Waschbecken. Ihre Nutzung wurde über 19 Wochen ausgewertet. Wurden die Hähne zwei Minuten vor oder vier Minuten nach der Toilettenspülung nicht benutzt, wurde dies als unterlassenes Händewaschen gewertet.

Experten raten zu Aufklärungskampagnen

«Viele Menschen gehen vielleicht davon aus, dass Händewaschen mittlerweile selbstverständlich ist – insbesondere in Krankenhäusern und nach Covid-19», erklärt der Hauptautor der Studie, Pablo Pereira-Doel. «Aber unsere Daten zeichnen ein anderes Bild.» Er und sein Co-Autor Benjamin Gardner werben für daher für Aufklärungskampagnen.

Das deutsche Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit rät übrigens, nicht nur immer nach dem Besuch des Klos die Hände zu waschen, sondern dies auch ausreichend gründlich zu tun. Daher sollte dies mindestens 20 bis 30 Sekunden dauern – also in etwa so lange, wie zweimal «Happy Birthday»-Summen braucht.

An öffentlichen Orten soll man den Wasserhahn nicht mit den Händen öffnen. (Symbolbild) Bild: keystone

Und in öffentlichen Toiletten – also auch in jenen im Krankenhaus – öffnet und schliesst man die Wasserhähne besser nicht mit blossen Händen. Das Bundesinstitut rät, dafür ein Einweghandtuch in die Hand zu nehmen oder den Ellenbogen einzusetzen. (sda/dpa)