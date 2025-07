Studie: Diese Urlaubsorte sorgen für besonders viel Stress – auch ein Schweizer Ort dabei



Du suchst im Urlaub Erholung und kannst sie zwischen den Menschenmassen einfach nicht finden? Welche Orte du lieber meiden solltest.

Lena Breuer / watson.de

«Oh, dieses Reiseziel klingt aber schön», dachtest du dir bei der Planung – und mehrere tausend andere Menschen hatten offenbar die gleiche Idee.

Statt am Strand Sandburgen zu bauen, musst du vor Sonnenaufgang eine Liege reservieren, um das Meer wenigstens in der Ferne zu erahnen.

Damit dir dieser Fehler zukünftig nicht mehr passiert, hat eine neue Studie analysiert, welche Reiseziele besonders unruhig sind.

Wann sind Urlaubsorte besonders stressig?

Um die Urlaubsziele mit dem höchsten Stress-Faktor zu küren, hat Icelandair 30 Standorte in Europa untersucht. Mithilfe der Daten von Tripadvisor, Numbeo, LightPollutionMap.info und offiziellen Tourismusquellen wurden dabei folgende Kategorien festgelegt: stündliche Tourist:innen-Dichte, Lärmbelästigung, Lichtverschmutzung, Hoteldichte Kriminalitätsindex. Anhand dieser Kategorien wurden Ruhebewertungen vergeben.

Welche Urlaubsorte bieten keine Erholung?

Aus diesen Kategorien wurden Gesamtbewertungen errechnet, um herauszufinden, welche Orte in Europa für Erholungssuchende besonders ungeeignet sind. Laut der Pressemitteilung schnitten diese Orte dabei besonders schlecht ab:

1. Florenz

Anführer der Liste ist Florenz. Auch wenn ein Urlaub in Italien eigentlich Erholung, historischen Charme und gutes Essen verspricht, konnte Florenz leider nicht gut abschneiden.

Schön, aber auch stressig: Florenz. Bild: Shutterstock

In der Liste der untersuchten Städte belegte die italienische Stadt den ersten Platz in der Kategorie «Lärmbelästigung» und den zweiten Platz in der Kategorie «Lichtverschmutzung» und ist damit eher ungeeignet für Besucher:innen, die im Urlaub mal richtig ausschlafen wollen. Wegen der hohen Hoteldichte ist es auch insgesamt sehr voll.

2. Nizza

Dass Nizza eine wunderschöne Stadt ist, hat sich herumgesprochen und die Stadt belegt Platz 11 in der Kategorie «Hoteldichte». Bei der Lichtverschmutzung liegt Nizza sogar auf dem ersten Platz.

Stand in Nizza. Bild: keystone

Die Dauerbeleuchtung bietet allerdings keine Sicherheit: Auch beim Kriminalitätsindex liegt die französische Stadt weit vorn und belegt immerhin den dritten Platz.

3. Comer See

Der dritte Platz ging in der Studie von Icelandair nach Italien, und zwar an den Comer See. Die Massen an Tourist:innen halten sich zwar in Grenzen, es wurde aber eine hohe Dichte an Hotels und eine starke Lichtverschmutzung gemessen.

Comer See. Bild: EPA/ANSA

Wer auf Menschenmassen verzichten möchte, ist auch in Interlaken in der Schweiz nicht gut aufgehoben, hier wurde die höchste stündliche Besucher:innendichte der Studie gemessen.

Touristin in Interlaken. Bild: keystone

Welche Reiseziele in Europa sind besonders ruhig?

Für alle, die auf den Charme des Lieblingslandes nicht verzichten wollen, gibt es auch passende Alternativen.

So empfiehlt Icelandair statt nach Florenz nach Lucca (ebenfalls in Italien) zu fahren und dort auch mit weniger Besucher:innen die Architektur der Renaissance zu bestaunen.

Frankreich-Urlaub am Mittelmeer ist indes nicht nur in Nizza möglich, sondern auch in Cassis: Die Stadt liegt nur etwas mehr als zwei Auto-Stunden von Nizza entfernt. Wer es etwas ruhiger mag, kann die überfüllte Stadt abends hinter sich lassen und in Cassis übernachten.

Um im Urlaub nicht nur schöne Orte zu entdecken, sondern auch etwas zur Ruhe zu kommen, lohnt es sich, ausserhalb der bekannten Tourist:innen-Regionen zu suchen. Dort ist es in der Regel leerer und günstiger und teilweise genauso schön.