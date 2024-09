Ukraine setzt «Drachendrohnen» gegen Russland ein – Videos zeigen Ausmass

Ob Thermit-Drohnen den Verlauf des Krieges entscheidend verändern können, bleibt unklar. Nicholas Drummond glaubt nicht, dass diese Waffen allein für die Ukraine entscheidend sein werden. «Wenn die Ukraine wirklich einen Durchbruch erzielen will, braucht sie eine signifikante Masse, wie wir es in Kursk gesehen haben» , erklärte er.

Demnach zerstört die enorme Hitze alles im Inneren des Panzers. «Diese Präzision macht Thermit zu einem äusserst effektiven Werkzeug in der modernen Kriegsführung», heisst es in dem Bericht weiter.

Auch im Zweiten Weltkrieg setzten sowohl Deutschland als auch die Alliierten Thermit in Bomben ein, um gegnerische Artillerie und Ausrüstung zu zerstören. Laut der britischen Organisation «Action on Armed Violence» nutzte die Ukraine Thermit bereits, um russische Panzer auszuschalten.

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie diese Drohnen über russisch besetzte Gebiete fliegen und flüssiges Metall abwerfen – eine Thermit-Mischung aus Aluminiumpulver und Eisenoxid. Sie brennt bei immens hohen Temperaturen, diese erreichen bis zu 2200 Grad Celsius. Alles, was den russischen Soldaten als Deckung dient, wird von dem Feuer erfasst und in Flammen gesetzt, wie in Videos zu sehen ist.

54 Prozent der Schweizer Eltern zeigen die Kinder auf Social Media – die Sonntagsnews

Mehr Kinderpornografie im Netz, das Aussendepartement stellt kein Rechtshilfegesuch an den Vatikan rund um die Missbrauchsvorwürfe und die Autolobby will Lehrstühle finanzieren: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) hat im letzten Jahr über 14'400 Verdachtsmeldungen vom US-Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder erhalten. Das waren gemäss der «SonntagsZeitung» doppelt so viele wie 2021. Das Fedpol leite jene Fälle, welche das schweizerische Strafrecht tangierten, an die Kantone weiter. 2023 seien es knapp 2000 Fälle gewesen. Die Zunahme hänge einerseits mit der präziseren Software zusammen, die Internetplattformen absuche. Andererseits sei es zu mehr verbotener Pornografie gekommen. In der Schweiz stellen laut einer Untersuchung der Universität Freiburg 54 Prozent der Eltern Bilder von ihren Kindern ins Netz. Daran würden sich Pädokriminelle bedienen, so die Zeitung.