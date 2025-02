Ukrainischer Geheimdienst: Russland will am 24. den Sieg verkünden

Am 24. Februar 2022 war Russland in die Ukraine einmarschiert. Nun soll exakt drei Jahre nach Beginn der «mehrtägigen Sonderoperation» der Sieg über die Ukraine verkündet werden. Dies behauptete der ukrainische Geheimdienst GUR am Freitagabend.

Sechs Elefanten sterben in Sri Lanka bei Kollision mit Zug

Eine Herde wildlebender Elefanten ist in Sri Lanka von einem Personenzug erfasst worden – für mindestens sechs der Tiere endete der Zusammenstoss tödlich. Fünf der Elefanten seien direkt bei der nächtlichen Kollision gestorben, berichteten der einheimische Sender Ada Derana und weitere sri-lankische Medien. Einer von zunächst zwei schwer verletzten Elefanten sei später an den Verletzungen gestorben. Der Zug entgleiste, von den Insassen wurde jedoch niemand verletzt. Das Unglück ereignete sich den Berichten zufolge Mittwochnacht (Ortszeit) in der Nähe eines Wildtierreservats auf der Strecke zwischen Batticaloa im Osten der Insel und der Wirtschaftsmetropole Colombo an der Westküste. Ein Verband von sieben Elefanten habe die Gleise überqueren wollen, als sie von dem heranfahrenden Zug erfasst worden seien. Der noch lebende, aber verletzte Elefant werde behandelt. Die verstorbenen Tiere der Herde seinen zwischen 8 und 20 Jahre alt gewesen.