Mann steigt auf Altar des Petersdoms und zieht sich aus

Sowohl die Aufseher der Basilika als auch einige Gendarmen griffen sofort ein, zogen den Mann an und begleiteten ihn zum Verhör zur Gendarmerie. Er wurde dann an die italienische Polizei übergeben.

Im Petersdom der Vatikanstadt ist ein Mann am Donnerstagabend auf den Hauptaltar geklettert und hat sich aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine ganz ausgezogen. Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Schliessung des Petersdoms.

Feministischer Streik am 14. Juni – das Programm in deiner Stadt

Was ist in China los?

Donald Trump wusste, was er tat (und jetzt wissen es alle)

Donald Trump wusste offenbar, dass er Geheimdokumente nicht freigeben durfte. Das sollen Tonaufnahmen belegen. Was heisst das für eine Anklage gegen den Ex-Präsidenten?

Er machte alles richtig, er verheimlichte nichts, er ist vielmehr das Opfer einer bösartigen Verschwörung, die verhindern soll, dass er ein weiteres Mal ins Weisse Haus einzieht. So in etwa lautet Donald Trumps Verteidigungsstrategie. Er verwendet sie seit jeher gegen alle möglichen Vorwürfe, und davon gibt es auch zwei Jahre nach dem Ende seiner Amtszeit noch immer viele. Trump ist der erste Präsident der USA, gegen den Anklage erhoben wurde, und es laufen weitere Ermittlungsverfahren. Eines davon ist für ihn juristisch besonders heikel: Der Fall zahlreicher Geheimdokumente, die aus dem Weissen Haus entwendet wurden und später in Trumps Privaträumen in Florida wieder auftauchten.