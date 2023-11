Der Teich im Kealia Pond National Wildlife Refuge auf Maui Hawaii, der sich am 30. Oktober 2023 rosa verfärbt hat. Bild: keystone

Pink eingefärbter Teich auf Hawaii: Warum dieses Naturphänomen nichts Gutes bedeutet

Ein Naturphänomen als pinkes Warnsignal: Einheimische und Wissenschaftler sind besorgt über die Verfärbung eines Teichs auf Hawaii.

Wie aus dem Barbiefilm sieht er aus: ein pink eingefärbter Teich auf Hawaii.

Doch die Teichlandschaft ist nicht etwa für einen zweiten Barbiefilm eingefärbt worden. Bei der Verfärbung handelt es sich um ein natürliches Phänomen.

Das Farbspektakel lockt Touristen an – löst aber vor allem eines aus: Besorgnis.

Die Behörden auf Hawaii untersuchen, warum sich der Teich rosa verfärbt hat. Es gibt Hinweise darauf, dass die Trockenheit daran schuld sein könnte, 8. November 2023. Bild: keystone

Der Farbton sei nicht nur ein Fotomotiv, sondern ein Indikator für Umweltstress, schreibt die New York Times. Die Zeitung sprach mit einer Wissenschaftlerin über das Phänomen. «Die Verfärbung ist im Grunde ein rot blinkendes Licht. Die Ökologie in diesem Gebiet ist in ernsthafter Gefahr», sagt Dr. Shiladitya DasSarma, Professorin für Mikrobiologie der University of Maryland School of Medicine.

Wasserproben des US Fish and Wildlife Service deuten darauf hin, dass Halobakterien für die Verfärbung verantwortlich sind. Die Mikroorganismen gedeihen in Gewässern mit hohem Salzgehalt. Und dieser sei derzeit doppelt so hoch wie im Meer. In Kombination mit trockenen Bedingungen aufgrund der Dürre auf Maui schaffte der Teich ideale Bedingungen für die Ausbreitung der Halobakterien.



Befürchtetes Fischsterben

Eine Gefahr für den Menschen stellen die Bakterien laut DasSarma keine dar. Doch für die meisten Fische könne der hohe Salzgehalt einem Todesurteil gleichkommen.

Niemand habe den Teich zuvor in dieser Farbe gesehen, schreibt ABC News. Die Mitarbeiter des Kealia Pond National Wildlife Refuge auf Maui untersuchen das Gewässer seit dem 30. Oktober 2023. Seitdem die ersten Bilder in den sozialen Medien verbreitet wurden, hat sich das Feuchtgebiet zu einem Tourismusmagnet entwickelt.

Das Naturphänomen zieht zahlreiche Touristen an, 8. November 2023. Bild: keystone

Pink eingefärbte Gewässer sind keine Seltenheit. Das Naturphänomen findet man an den unterschiedlichsten Orten der Welt, darunter Australien, Mexiko, Aserbaidschan, Senegal, Spanien oder auf der Krim.

Dennoch zeigt sich die Wissenschaftlerin besorgt: «Der Farbton deutet auf extreme Wetterereignisse infolge des Klimawandels hin.» (cst)