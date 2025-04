Wohnhaus in Indien eingestürzt – mindestens elf Tote

Die Einsturzursache war zunächst unklar. Im Untergeschoss des Gebäudes habe es zuvor Bauarbeiten gegeben, berichtete PTI unter Berufung auf die Polizei. Die Regierungschefin im Hauptstadtterritorium Delhi, Rekha Gupta, ordnete eine Untersuchung an. (sda/dpa/vro)

Der Einsturz habe sich am frühen Samstagmorgen in Mustafabad im Nordosten des Hauptstadtterritoriums Delhi ereignet. Auf Fotos und Videos war ein Trümmerfeld zwischen anderen Wohngebäuden zu sehen. Die enge Bebauung erschwere die Suche nach Überlebenden, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes (NDRF) der Nachrichtenagentur PTI.

Die Suche nach Überlebenden gestaltete sich nach dem Einsturz des Gebäudes in Indien schwierig.

Die Suche nach Überlebenden gestaltete sich nach dem Einsturz des Gebäudes in Indien schwierig. Bild: EPA

