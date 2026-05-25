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Lastwagen in Polen kracht in Zug – Ein Toter

epaselect epa12993209 The wreckage of a truck and a Polish passenger train following a collision near Garbatka village, west-central Poland, 25 May 2026. A passenger train traveling from Rogozno to Po ...
Die Trümmer eines Lastwagens und eines polnischen Personenzugs nach einer Kollision in der Nähe des Dorfes Garbatka.Bild: keystone

Lastwagen in Polen kracht in Zug – Ein Toter

25.05.2026, 21:5925.05.2026, 21:59

Beim Zusammenstoss eines Lastwagens mit einem Nahverkehrszug in Polen ist ein Mensch getötet worden, mehrere weitere wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang in Garbatka etwa 50 Kilometer nördlich von Posen (Poznan) im Westen des Landes, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete.

«Der Lastwagen hat vor dem Bahnübergang nicht gebremst und ist in die Seite des heranfahrenden Zuges gefahren», schrieb Infrastrukturminister Dariusz Klimczak auf X. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr sagte, durch den Aufprall sei der Lkw in Brand geraten. Der Fahrer des Lkw kam ums Leben.

Mehrere Waggons des Zuges entgleisten, 18 Passagiere erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Strecke von Posen nach Pila wurde zunächst gesperrt. (sda/dpa)

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