Elsass: Mann wird in Silvesternacht durch Feuerwerk enthauptet



Im französischen Elsass haben in der Silvesternacht zwei Personen trotz Feuerwerksverbot mit einem Feuerwerksmörser hantiert. Dabei wurde einem jungen Mann der Kopf abgerissen, teilte die Präfektur Bas-Rhin mit. Sein 24-jähriger Kollege sei im Gesicht verletzt worden. Die näheren Umstände zum Unfallhergang sind noch unklar.

Auch in Deutschland hat sich eine Person durch Feuerwerk schwer verletzt. Ein 63-Jähriger hatte in Brandenburg mit einem illegalen Böller hantiert. Dabei wurde ihm die Hand abgerissen. Der Mann befinde sich im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. In Brandenburg gab es für die Silvesternacht ein Böllerverbot auf öffentlichen Strassen, Wegen und Plätzen. Die Regierung hatte die Bevölkerung ausserdem eindringlich darum gebeten, kein Feuerwerk zu zünden. (pls)

