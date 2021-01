Schweiz

Waadt: Polizei rückt wegen illegaler Silvesterparty zum Grosseinsatz aus



In Villeneuve VD musste die Polizei in der Silvesternacht mit einem Grossaufgebot ausrücken. Grund war eine illegale Rave-Party, die in einer Gewerbehalle stattfand. Die 200 bis 300 Personen hätten sich im Gebäude aufgehalten, obwohl dieses nicht als sicher gilt, teilte die Waadtländer Polizei mit. Die Gewerbehalle wurde 2009 bei einem Brand beschädigt. Weiterhin seien bei der Party Benzingeneratoren eingesetzt worden, weshalb man das ganze Gelände evakuiert habe.

Auch die geltenden Coronamassnahmen seien von den Partygängern nicht eingehalten worden. Der Veranstalter ist während der Auflösung der Party festgenommen worden. Der 29-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. Insgesamt standen über hundert Polizisten im Einsatz. Die Partyteilnehmer wurden im Anschluss mit einem Extrazug nach Lausanne gefahren. (pls)

