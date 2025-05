Sieben Tote bei Unfall unweit des Yellowstone Nationalparks

Beim Unfall unweit des Yellowstone Nationalparks sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Bild: keystone

Bei einem schweren Unfall im US-Bundesstaat Idaho unweit des Yellowstone Nationalparks sind sieben Menschen getötet worden, die meisten waren Insassen eines Tourbusses. Ein Pickup-Truck sei mit dem Van zusammengestossen, der in Flammen aufging, berichteten örtliche Medien. 6 der 14 Insassen sowie der Fahrer des anderen Wagens starben demnach. Der Sender Fox News zeigte Bilder der brennenden Autos auf der Strasse.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend in der Nähe des Henry's Lake Parks, etwa 25 Kilometer vom Yellowstone-Nationalpark in Wyoming entfernt. Über die Nationalität und Identität der Opfer habe die Polizei zunächst nichts mitgeteilt, berichteten örtliche Medien. (sda/dpa)