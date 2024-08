Orbans Minister droht EU: Bringen Migranten nach Brüssel

Der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyas hat der Europäischen Union (EU) damit gedroht, Flüchtlinge und Migranten nach Brüssel zu bringen. «Wenn Brüssel die Migranten haben will, dann soll es sie bekommen», sagte der enge Mitarbeiter des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban auf einer Pressekonferenz in Budapest.

Noch ist Donald Trump nicht besiegt

Der Ex-Präsident kann auf die Unterstützung von Robert Kennedy hoffen – und auf das Geld der Finanzindustrie zählen.

Am Parteitag der Demokraten läuft alles wie am Schnürchen. Die Stimmung ist bestens, die Reden meist überdurchschnittlich gut. Stargäste wie Oprah Winfrey treten überraschend auf, gewalttätige Pro-Palästina-Demonstrationen sind bisher ausgeblieben. Was also kann da noch schiefgehen?