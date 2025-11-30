bedeckt, wenig Regen
Vier Tote durch Schüsse bei Familientreffen in Kalifornien

Investigators examine the scene of a mass shooting Sunday, Nov. 30, 2025, in Stockton, Calif. (AP Photo/Ethan Swope) California Shooting
Ermittler untersuchen den Tatort einer Massenerschiessung am Sonntag, 30. November 2025, in Kalifornien. Bild: keystone

30.11.2025, 21:1730.11.2025, 21:17

Bei Schüssen während eines Familientreffens in der kalifornischen Stadt Stockton sind Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Die Todesopfer waren laut US-Medien, die sich auf Aussagen einer Sprecherin des Sheriffs der Region San Joaquin beriefen, acht, neun, 14 und 21 Jahre alt. Insgesamt seien 15 Menschen getroffen worden, hiess es am Sonntag weiter. Noch sei kein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Zuvor hatte die Polizei in sozialen Medien noch von 14 Opfern geschrieben. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Polizei bat um Zeugenhinweise zu dem Vorfall am frühen Samstagabend (Ortszeit). Viele Details waren zunächst unklar.

epa12559507 San Joaquin County Sheriff investigators inspect the scene of a mass shooting at a childrens birthday party in Stockton, California, USA, 29 November 2025 (issued 30 November 2025). Accor ...
Ermittler des San Joaquin County Sheriff's Office untersuchen den Tatort in Stockton, Kalifornien.Bild: keystone

Der stellvertretende Bürgermeister von Stockton, Jason Lee, schrieb in einem Facebook-Post von einem Schusswaffenangriff auf einem Kindergeburtstag. Eine Eisdiele sollte niemals ein Ort sein, an dem Familien um ihr Leben fürchten müssten, hiess es weiter.

Polizeisprecherin Heather Brent bestätigte US-Medienberichten zufolge zunächst aber nur, dass sich der Vorfall bei einem Familientreffen in einem Festsaal ereignet habe. Frühe Hinweise deuteten darauf hin, dass es sich möglicherweise um ein gezieltes Vorgehen gehandelt habe, sagte Brent.

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom sei über den Vorfall informiert worden, bestätigte sein Pressebüro. (sda/dpa)

Themen
