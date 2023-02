Pornostar Ron Jeremy in Psychiatrie eingewiesen

Er war einer der ganz Grossen in der Erotikbranche. Doch dann bröckelte im Sommer 2017 die Fassade. Jetzt befindet sich Ron Jeremy in einer psychiatrischen Klinik.

Ron Jeremy: Der Pornostar hat in etwa 1700 Erotikfilmen mitgespielt. Bild: keystone

Er zählte zu den 30 bekanntesten Pornodarstellern der Welt, war für viele Fans eine Ikone der Erotikszene. In mehr als 1'700 Sexfilmen hat Ron Jeremy, der mit bürgerlichem Namen Ronald Jeremy Hyatt heisst, mitgespielt.

2007 brachte er eine Autobiografie mit dem Titel «Ein Mann und viertausend Frauen» heraus. Darin bezeichnete sich der heute 69-Jährige als sexbesessen. Zehn Jahre nach dem Erscheinen seines Buches sammelte das Webcam-Model Ginger Banks öffentlich Vorwürfe gegen den Pornostar. Und tatsächlich: Zahlreiche Frauen aus der Branche meldeten sich zu Wort.

34 Fälle, 21 Opfer

2020 wurde Ron Jeremy in Los Angeles wegen Vergewaltigung angeklagt. Zunächst warfen ihm vier Frauen im Alter von 25 bis 46 Jahren Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vor. Nur wenige Monate später gab es weitere Anschuldigungen.

17 weitere Frauen sollen von ihm sexuell attackiert worden sein, darunter ein Mädchen im Teenageralter. Die 15-Jährige soll er im Jahr 2004 auf einer Party in Santa Clarita bei Los Angeles angegriffen haben. Insgesamt wurde Ron Jeremy in 34 Fällen wegen sexuellen Missbrauchs von 21 Opfern – manche noch minderjährig – angeklagt.

Ron Jeremy nicht verhandlungsfähig

Im Januar 2023 kam dann die Frage auf, ob Jeremy für den Prozess überhaupt fit genug sei. So soll der Pornodarsteller zum Beispiel seinen Anwalt nicht mehr erkannt haben. Der 69-Jährige könnte nicht mehr verhandlungsfähig sein.

Jetzt, drei Wochen später, steht fest: Ron Jeremy ist unfähig, vor Gericht zu stehen. Er befinde sich in einem «unheilbaren neurokognitiven Verfall», wie der «Rolling Stone» berichtet. Der Schauspieler wurde nun in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dort kann er bis zu zwei Jahre bleiben. Die nächste Anhörung wird am 8. Mai stattfinden, dann soll erneut über seinen gesundheitlichen Zustand gesprochen werden.

