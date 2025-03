«Wir können diesen Ort nicht länger ignorieren»: Was Vance den Grönländern zu sagen hatte

Ähnliche Worte schlug sein Chef derweil in Washington an. Trump bekräftigte, dass die USA die grösste Insel der Welt weiterhin übernehmen wollen. «Wir müssen Grönland haben», sagte der amerikanische Präsident, um den Weltfrieden zu bewahren. «Wir haben keine andere Wahl.» Dieser Meinung sei auch der Nato-Verbündete Dänemark, behauptete Trump.

«Dieser Stützpunkt ist leider weniger sicher als vor 30 oder 40 Jahren», weil feindlich gesinnte Länder wie China immer stärker in die Arktis vordrängen, sagte Vance in einer kurzen Ansprache. «Dänemark hat es nicht geschafft, Grönland zu beschützen.» Dies werde sich nun ändern. «Wir können diesen Ort nicht länger ignorieren», sagte Vance.

Der Empfang war frostig. «Es ist scheisskalt hier», sagte J.D. Vance, kaum war der amerikanische Vizepräsident am Freitag zusammen mit seiner Gattin Usha und einer Delegation aus Washington in Grönland gelandet. «Niemand hat mir das gesagt», witzelte Vance.

Eine Delegation aus Washington hielt sich am Freitag drei Stunden lang in Grönland auf. Die Amerikaner hatten eine Botschaft.

Trump: Wir werden Grönland so oder so bekommen

Trump tritt den Handelskrieg los: So sieht der Plan des Bundesrats aus

Der Ernstfall droht am 2. April: Dann will US-Präsident Donald Trump Strafzölle erheben. Am gleichen Tag wird der Bundesrat eine Klausur abhalten: Wie weiter mit den USA? Und was, wenn die EU die Schweiz im drohenden Wirtschaftskrieg nicht schonen will?

Für den US-Präsidenten Trump soll der 2. April zum Befreiungstag werden. Er will Strafzölle erheben. Auf ausländische Autos 25 Prozent, das ist seit Freitag klar. Auch weitere Produkte werden neu beim Import in die USA mit Zöllen belegt – welche Güter und zu welchem Tarif ist unklar. Pokerspieler Trump legt die Karten einzeln auf den Tisch. Und je nach Laune mischt er sie neu. Es ist die reine Machtpolitik.