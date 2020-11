International

Die USA wählt gerade ihren neuen Präsidenten. Und obwohl so viele Amerikaner wie noch nie per Brief abgestimmt haben, bilden sich landesweit lange Schlangen vor den Wahllokalen. Aus Solidarität gibt's deswegen jetzt den längsten Artikel der Welt mit Bildern von Leuten, die in der Schlange stehen. Und natürlich auch mit ein paar anderen Eindrücken. Wäre ja langweilig sonst. Los geht's!

Bild: keystone

In Nebraska standen sie schon vor drei Tagen zu Hunderten in der Schlange.

Bild: keystone

Auch in Missouri stehen die Leute brav in der Schlange.

Bild: keystone

Ganz so brav geht es in der Hauptstadt Washington nicht zu und her. Vor dem Weissen Haus haben sich tausende Menschen versammelt, um gegen Trump zu protestieren. Oder einfach um die Wahlnacht zu verfolgen.

Bild: keystone

Das passiert grösstenteils friedlich. Mit Tänzen zum Beispiel.

Bild: keystone

Oder lustigen Kostümen. Hoch im Kurs: Donald Trump.

Bild: keystone

In allen Formen und Grössen ...

Bild: keystone

... und Spezies.

Bild: keystone

Zurück zu den Schlangen. In Kalifornien lässt es sich mit einer schönen Aussicht wählen.

Bild: keystone

In Michigan lenken bunte Herbstfarben vom langweiligen Anstehen ab.

Bild: keystone

In Seattle ist es... grau. Dafür mit Abstand.

Bild: keystone

Die USA wären nicht die USA, wenn man nicht von seinem Auto aus wählen könnte. Hier zum Beispiel in Kansas City.

Bild: keystone

In Hollywood wählt man in stylischen Gebäuden.

Bild: keystone

Auch an einer anderen Location in Hollywood sieht's aus wie in einem Film. Oder einem Casino.

Bild: keystone

Auch in Kirchen kann man wählen.

Bild: keystone

Auf keinen Fall fehlen dürfen die Flaggen. Stars and Stripes everywhere!

Bild: keystone

Wirklich überall.

Bild: keystone

Bild: keystone

Die Menschen schauen gebannt auf die langsam eintrudelnden Resultate.

Bild: keystone

Bild: keystone

Die Wähler-Mobilisation hat dieses Jahr funktioniert. Es wird eine rekordhohe Stimmbeteiligung erwartet. Diese Puppe hat sicher auch dazu beigetragen.

Bild: keystone

Oder dieses Street-Art-Kunstwerk.

Bild: keystone

Bild: keystone

Auch eine Eigenheit von amerikanischen Ereignissen: Plywood Boards!

Bild: keystone

Egal ob bei Naturkatastrophen ...

Bild: keystone

... oder Präsidentschaftswahlen, Läden im ganzen Land verbarrikadieren sich hinter Holz.

Bild: keystone

So, wir kommen zum Schluss. Und schauen uns an, was die beiden Kandidaten heute eigentlich gemacht haben. Joe Biden war in einem Jugendtreff in seiner Heimatstadt Wilmington in Delaware.

Bild: keystone

Trump sprach in seinen Election Headquarters und zeigte sich siegessicher.

Bild: keystone

