Axt-Attacke im ICE: Syrer wegen Gewaltdelikt schon vorher auffällig

Der Syrer hatte am Vortag in dem mit mehreren hundert Fahrgästen besetzten Zug auf der Fahrt von Hamburg nach Wien im deutschen Land Bayern vier Menschen attackiert. Darunter waren nach ersten Erkenntnissen drei Landsleute: eine ebenfalls aus Syrien stammende Mutter mit ihrem Sohn und ein Mann.

Nach zwei rechtskräftigen Verurteilungen wegen schwerer Körperverletzung und versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt im Februar und Ende April 2025 sei im Mai ein Asyl-Aberkennungsverfahren eingeleitet worden, teilte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in Wien mit. Der Tatverdächtige hatte 2021 in Österreich einen Asylantrag gestellt und 2022 einen Schutzstatus erhalten. Er hat einen Wohnsitz in Österreich.

Der 20-jährige Syrer, der in einem ICE nach Wien vier Menschen mit einer Axt attackiert haben soll, ist in Österreich wegen eines Gewaltdelikts aufgefallen.

Trump will 250. Geburtstag der USA mit UFC-Kampfsportevent feiern – im Weissen Haus

Die USA werden im kommenden Jahr 250 Jahre alt. Für das Jubiläum hat Präsident Donald Trump bereits Pläne.

US-Präsident Donald Trump erwägt, anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten eine Kampfsportveranstaltung am Weissen Haus in Washington auszurichten. Das erklärte der Republikaner in einer Rede vor Anhängern in Iowa am Donnerstag (Ortszeit). Seinen Vorstellungen nach könnten bis zu 20'000 Zuschauer einem Kampf der Mixed-Martial-Arts-Organisation Ultimate Fighting Championship (UFC) beiwohnen. «Auf dem Gelände ist reichlich Platz», erklärte der US-Präsident.