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Republikaner Fuller ersetzt US-Abgeordnete Greene

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Von einer der stärksten Unterstützerinnen Trumps zur Kritikerin – Marjorie Taylor Greene.Bild: keystone

Republikaner Fuller ersetzt US-Abgeordnete Greene

08.04.2026, 07:4008.04.2026, 07:40

Der Republikaner Clay Fuller ersetzt Medien zufolge die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene. Die Bürger des 14. Wahlbezirks im Nordwesten des US-Bundesstaates Georgia stimmten mehrheitlich für ihn, wie unter anderem «Politico» und die «New York Times» berichteten. US-Präsident Donald Trump hatte sich vor der Wahl für Fuller ausgesprochen.

Greene, einst glühende Unterstützerin von Trump, war nach einem öffentlichen Zerwürfnis zur erbitterten Widersacherin des US-Präsidenten geworden. Im November kündigte die rechte Hardlinerin dann ihren Rücktritt zu Anfang Januar 2026 an. Die 51-Jährige kritisierte Trump etwa dafür, wie die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zum Fall um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gehandhabt wurde. Trump bezeichnete Greene unterdessen als «durchgeknallt».

Republican Clay Fuller speaks during an election night watch party after winning a special election for Georgia&#039;s 14th Congressional District, Tuesday, April 7, 2026, in Ringgold, Ga. (AP Photo/M ...
Der von Trump unterstützte Wahlsieger: Clay Fuller.Bild: AP

Greene zeigte sich in ihrem damaligen Statement frustriert: Wenn sie sich für amerikanische Frauen einsetze, die missbraucht worden seien, «sollte ich dafür nicht als Verräterin bezeichnet und vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, für den ich gekämpft habe, bedroht werden».

Das Repräsentantenhaus ist neben dem Senat eine von zwei Kongresskammern. Sie bilden das US-Parlament. Während das Repräsentantenhaus 435 Abgeordneten zählt, setzt sich der Senat aus 100 Senatorinnen und Senatoren zusammen. Anfang November werden dann alle Kongressabgeordneten sowie etwa ein Drittel des Senats bei den wichtigen Zwischenwahlen neu bestimmt. (nil/sda/dpa)

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