Mann rammt mit Kleinlaster Absperrung am Weissen Haus

Das Weisse Haus (Symbolbild). Bild: keystone

Ein Mann hat mit seinem Kleinlaster mutmasslich absichtlich eine Sicherheitsabsperrung in der Nähe des Weissen Hauses in der US-Hauptstadt Washington gerammt. Der Fahrer sei am Montagabend (Ortszeit) festgenommen worden.

Das teilte der Secret Service, der für die Sicherheit von US-Präsident Joe Biden zuständig ist, mit. Es sei niemand verletzt worden. US-Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, dass am Ort des Geschehens eine Flagge mit einem Hakenkreuz beschlagnahmt worden sei. Ausserdem habe der Mann Drohungen gegen das Weisse Haus ausgesprochen.

Der Fahrer sei mit dem Kleinlaster zwei Mal gegen die Absperrung nur wenige hundert Meter vom Weissen Haus entfernt gefahren, berichtete ein Augenzeuge dem US-Sender CNN über den Vorfall, der sich kurz vor 22.00 Uhr (Ortszeit) am Montag ereignet hat. Der Mann sei unter anderem wegen des Verdachts festgenommen worden, den Präsidenten, die Vizepräsidentin oder ein Familienmitglied töten, entführen oder verletzten zu wollen, berichtete der Sender NBC unter Berufung auf die Polizei. In dem Lastwagen sind nach Angaben der Behörden weder Waffen noch Sprengstoff gefunden worden. (oee/sda/dpa)