Ukrainische Familie wird in SBB-Zug in Bern von Mann verbal angegriffen

Video: instagram/Hanna Dedial

Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»

Am Montagabend wurde im Zug von Interlaken nach Spiez eine junge ukrainische Familie von einem Mann bedroht. Der Angreifer wurde ihnen gegenüber ausfällig, nachdem er gehört hatte, dass sie Ukrainisch untereinander sprachen.
17.10.2025, 11:1818.10.2025, 07:42

Wie die Frau in der Beschreibung (Caption) des Videos festhielt, habe der Angreifer ihr das Handy aus der Hand geschlagen. Daraufhin hätten sie, ihr einjähriges Kind und ihr Mann das Abteil gewechselt, während Zeugen die Polizei alarmierten.

Morddrohungen und Beleidigungen

Der Angreifer hat laut der Familie aus dem Nichts begonnen, sie zu beschimpfen. Er unterstellt dem Familienvater, kein Schweizer Bürger zu sein, er selbst hätte jedoch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Er redet davon, dass der Familienvater im Schützengraben sitzen müsse und spricht Morddrohungen gegen die Familie aus.

Zwischendurch prostet er seiner Begleiterin zu, die bei ihm im Abteil sitzt, bis er sich wieder daranmacht, die ukrainische Familie zu bedrohen. Er spricht davon, dass er die Familie «fertigmachen» und alle töten würde, und fordert die Familie auf, den Zug zu verlassen, «ehe dein Kind verletzt wird». Der verbale Angriff dauerte mindestens fünf Minuten, so lange ist das Originalvideo, das bei Instagram gepostet wurde.

Ermittlungen laufen

Die Berner Kantonspolizei bestätigte den Vorfall gegenüber watson. Am Montagabend habe es einen Einsatz am Bahnhof von Spiez gegeben, bei dem die beteiligten Personen kontrolliert worden seien.

«Die beteiligten Personen werden auf einer Polizeiwache befragt werden.»
Kantonspolizei Bern gegenüber watson

Weitere Ermittlungen seien im Gang. In den Kommentaren zum Video, das auf verschiedenen Kanälen bei Instagram und Telegram verbreitet wurde und viral ging, finden sich diverse Kommentare von Ukrainerinnen und Ukrainern, die schildern, mit dem Mann und seiner Begleitung ähnliche negative Erlebnisse gehabt zu haben.

Im Video behauptet der Angreifer, Russe zu sein. In diversen Onlineforen soll der Mann aber angeblich als lettischer Staatsbürger identifiziert worden sein. Eine Anfrage zum Verbleib und der Identität des Täters ist bei der Kantonspolizei Bern hängig. Die Polizei gibt zurzeit keine Angaben zur Identität des Mannes bekannt.

(hde)



Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
avatar
Elpolloloco
17.10.2025 11:25registriert Dezember 2016
Wow. Offenbar leider nicht nur die russische Intelligenzija bei uns gelandet. Ich wäre glücklich, wenn der Kerl die Schweiz verlassen müsste, ich meine, Kindern mit dem Tod drohen, das übersteigt einfach alles halbwegs Nachvollziehbare.
8406
Melden
Zum Kommentar
avatar
BenFränkly
17.10.2025 11:24registriert Juni 2017
Verhaften, verurteilen & für seine verbrecherische Art ordentlich bestrafen, wie es das Gesetz vorsieht. Hoffe er wird vom Richter nach Russland zurückgeschickt.
6669
Melden
Zum Kommentar
avatar
heynei
17.10.2025 11:26registriert Juni 2023
Ich hoffe schon, dass das ein Nachspiel gibt.
5705
Melden
Zum Kommentar
