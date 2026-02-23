«Wir haben keine andere Wahl»: EU will Handelsabkommen mit USA aussetzen

Die EU will den Ratifizierungsprozess ihres Handelsabkommens mit den USA nach dem Entscheid des Supreme Court am Freitag einfrieren. Das berichtet Bloomberg. Demnach fordere die Europäische Union von US-Präsident Trump mehr Details von den USA zum neuen Zollprogramm.

Zeljana Zovko, eine leitende Verhandlungsführerin für das Abkommen mit den USA, sagte im Gespräch mit Bloomberg: «Wir haben keine andere Wahl», als den Genehmigungsprozess zu verzögern, um Klarheit über die Situation zu gewinnen.

Am Freitagabend hatte der Oberste Gerichtshof in den USA entschieden, dass Trumps Strafzölle illegal sind. (hkl)

