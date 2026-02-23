wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
International
USA

Zollstreit mit Trump: EU will Handelsabkommen mit USA aussetzen

«Wir haben keine andere Wahl»: EU will Handelsabkommen mit USA aussetzen

23.02.2026, 12:1423.02.2026, 12:29

Die EU will den Ratifizierungsprozess ihres Handelsabkommens mit den USA nach dem Entscheid des Supreme Court am Freitag einfrieren. Das berichtet Bloomberg. Demnach fordere die Europäische Union von US-Präsident Trump mehr Details von den USA zum neuen Zollprogramm.

Zeljana Zovko, eine leitende Verhandlungsführerin für das Abkommen mit den USA, sagte im Gespräch mit Bloomberg: «Wir haben keine andere Wahl», als den Genehmigungsprozess zu verzögern, um Klarheit über die Situation zu gewinnen.

Am Freitagabend hatte der Oberste Gerichtshof in den USA entschieden, dass Trumps Strafzölle illegal sind. (hkl)

Mehr folgt in Kürze ...

Der Streit um Trumps Zoll-Milliarden hat begonnen – jetzt will auch Swatch das Geld zurück
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
21 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Loeffel
23.02.2026 12:28registriert Oktober 2016
Die EU: Wir brechen Verhandlung ab, weil nach dem Supreme Court Entscheid die Verhandlung auf keiner rechtlichen Basis stattfinden würden.

Die Schweiz: Yolo! Wir verhandeln mit Donnie so oder so irgendwas aus, denn wir wollen Rechtssicherheit!
1039
Melden
Zum Kommentar
avatar
Gurgelhals
23.02.2026 12:26registriert Mai 2015
Dagegen unsere Bundesrückgratlosen und ihre Einflüsterer aus der CH Finanzoligarchenszene garantiert wieder so:

"Wir müssen nur noch ein paar Zentimeter tiefer reinkriechen, nochmals eine Rolex und noch einen Goldbarren rüberschicken und nochmals ein paar F35 bestellen. Dann hält er sich garantiert an die Vereinbarungen. Er ist ja schliesslich der grosse Dealmaker schlechthin."
819
Melden
Zum Kommentar
avatar
International anerkannter Experte für ALLES
23.02.2026 12:39registriert Juli 2021
Es gab vor Donnie schon gültige Verträge, die vom Don einfach gebrochen wurden. Es ist deshalb nur Vernünftig, keine neue Verträge mit einem Vertragsbrecher zu verhandeln. Bunderat: AUFWACHEN!
673
Melden
Zum Kommentar
21
Selenskyj über Trump und Sicherheitsgarantien: «Präsidenten kommen und gehen»
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj setzt auf verlässliche Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten für sein Land, die nicht allein vom Willen des US-Präsidenten abhängen.
«Aus guten Gründen wird der Kongress über sie (die Sicherheitsgarantien) abstimmen», sagte Selenskyj dem britischen Sender BBC in Kiew. Es gehe nicht allein um Präsident Donald Trump, auch das Parlament werde gebraucht, betonte er laut der Übersetzung aus dem Ukrainischen. «Denn Präsidenten kommen und gehen, aber Institutionen bleiben.»
Zur Story