Finanzbericht enthüllt: US-Vize Harris bekam Karten für Beyoncé-Konzert gratis

Zwar macht der Bericht keine Angaben zum Datum und der Anzahl der Tickets. Aber Harris und ihr Ehemann besuchten im vergangenen August ein Konzert des Megastars im US-Bundesstaat Maryland. Damals postete Harris ein Foto von sich und ihrem Mann auf Instagram. Harris trägt auf dem Foto eine Glitzerbluse und bedankt sich in ihrem Post für den schönen Abend bei Beyoncé. Vom Sportsender ESPN erhielt Harris ausserdem Karten für ein Football-Spiel im Wert von 1890 US-Dollar.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff konnten sich hingegen über eine Einladung freuen, wie der vom Weissen Haus am Mittwoch (Ortszeit) traditionell veröffentlichte Finanzbericht zeigt. Darin sind Konzertkarten für einen Auftritt der US-Sängerin im Wert von 1655,92 Dollar (knap 1490 Franken) als Geschenk gelistet. Harris (59) gilt als grosser Beyoncé-Fan.

Ein Konzert von US-Superstar Beyoncé besuchen – das bleibt für viele Fans ein grosser, weil zu kostspieliger Traum. Nicht so für die US-Vizepräsidentin.

