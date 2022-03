Republikanerin Reynolds: Das Land ist unter Biden auf dem falschen Weg

Biden, der seit Januar 2021 im Amt ist, hatte am Dienstagabend vor beiden Kammern des US-Kongresses im Kapitol in Washington gesprochen. Reynolds Antwort auf Bidens Rede wurde aus Des Moines, der Hauptstadt Iowas, übertragen. (aeg/sda/dpa)

Die Regierung bevormunde die Menschen und behandle sie, als wären sie «Feinde», sagte Reynolds weiter. «Wir sind nicht im gleichen Land wie vor einem Jahr. Der Präsident hat sich heute Abend bemüht, ein anderes Bild zu zeichnen. Aber sein Handeln in den vergangenen zwölf Monaten passt nicht zu seiner Rhetorik», sagte Reynolds.

In der offiziellen Antwort der Republikaner auf Bidens Rede zur Lage der Nation sagte die Gouverneurin des Bundesstaats Iowa, die Demokraten blieben in ihrer elitären Blase und vergässen die Sorgen der Wähler. «Der Präsident und die Demokraten im Kongress haben das letzte Jahr damit verbracht, die Probleme der Amerikaner entweder zu ignorieren oder sie zu verschlimmern.»

Die Vereinigten Staaten befinden sich nach Ansicht der republikanischen Gouverneurin Kim Reynolds unter der Führung des demokratischen Präsidenten Joe Biden «auf dem falschen Weg». Unter Biden sei die Kriminalität «ausser Kontrolle», die Grenze sei nicht sicher, die Inflationsrate befinde sich auf Rekordhöhe und die Regierung wolle den Amerikanern stets vorschreiben, wie sie zu leben hätten, sagte Reynolds am Dienstagabend (Ortszeit).

