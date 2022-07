26 Tote nach Überflutungen in Kentucky geborgen

Die Zahl der Toten nach den verheerenden Überflutungen im US-Bundesstaat Kentucky ist auf mindestens 26 gestiegen. «Die Zahl der Todesopfer beläuft sich im Moment auf 26. Aber ich weiss von mehreren weiteren Leichen – wir wissen, dass die Zahl noch steigen wird», sagte Gouverneur Andy Beshear dem Sender CNN am Sonntag. Die Suche werde vermutlich noch Wochen andauern. Viele Menschen seien in den Fluten Hunderte Meter weit weggespült worden.

Wie viele Menschen noch vermisst würden, sei unklar, sagte Beshear. Einige Gebiete seien wegen des hohen Wasserstandes noch immer nicht zugänglich, der Handyempfang sei vielerorts lückenhaft. Nach heftigen Regenfällen hatte es in Kentucky sowie in den östlich benachbarten Bundesstaaten Virginia und West Virginia Mitte der Woche Sturzfluten und Erdrutsche gegeben. Vielerorts wurden die Menschen in der Nacht zum Donnerstag von dem Wasser in ihren Häusern überrascht. (sda/dpa)