Neun Tote bei Explosion thailändischer Feuerwerksfabrik

Menschliche Überreste seien verstreut im Freien gefunden worden, hiess es. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein. Die Zeitung «Thairath» schrieb, dass es in derselben Region in den vergangenen Jahren schon mehrfach tödliche Explosionen von Feuerwerkskörpern in nicht genehmigten Produktionsstätten gegeben habe. (sda/dpa)

Hubschrauber der deutschen Bundeswehr stürzt in Deutschland in Fluss

Ein Helikopter ist auf einem Übungsflug der deutschen Bundeswehr in Sachsen in einen Fluss gestürzt. Das bestätigten eine Sprecherin der Polizei Leipzig und Deutschlands Verteidigungsministerium. Mindestens zwei Personen kamen ums Leben, eine dritte Person werde noch vermisst, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Abend nach einem Besuch an der Absturzstelle bei Grimma sagte.