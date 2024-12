Jimmy Carter am 29. Oktober 1976 in Philadelphia, USA. Bild: keystone

Ehemaliger US-Präsident Jimmy Carter ist tot

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist tot. Er starb im Alter von 100 Jahren, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntagabend berichtet.

Carter war von 1977 bis 1981 Präsident der USA. Im Jahr 2002 wurde er für seinen Einsatz für Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Laut Angaben seines Sohnes ist Carter am Sonntag in seinem Haus in Georgia verstorben.

Mehr folgt in Kürze ...

(hkl)