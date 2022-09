Rebecca Barnes habe schon vor längerer Zeit aufgehört , den Schreiberlingen zu antworten. Kürzlich konnte sie aber nicht widerstehen: Ein Mann schickte eine Nachricht und fragte, ob er der nächste König von England werden könne. «Wer bin ich, dass ich mich ihm in den Weg stelle?», sagte Barnes. Also schrieb sie zurück und bat ihn, doch gerne einen Antrag zu stellen.

Was den Tenor der Briefe selbst betrifft, so seien sie «fast alle wohlwollend. Ab und zu bekommt man einen, der nicht nett ist, aber die meisten Leute waren respektvoll und haben ihr Beileid bekundet», sagte Barnes.

Rebecca Barnes ist Herausgeberin des «Prince William Living»-Magazins. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagt sie, die Kondolenzschreiben, Skizzen, Gedichte und Wünsche kämen aus aller Welt – Indien, Bhutan, Japan, Ägypten, Amerika und sogar Grossbritannien . «Nicht einmal die Engländer wissen, wie man Google benutzt», so Barnes in einem anderen Interview.

Normalerweise berichtet «Prince William Living» über umgekippte Fahrzeuge oder ein kleines Herbstfest. Die Zeitschrift, die es sowohl online als auch in Print-Form gibt, ist nämlich sowas wie das Gemeindeblatt von Prince William County in Virginia, in der Nähe der Hauptstadt Washington, D.C.

Experte über Trump: «Es hat enorme Konsequenzen, wenn man mit Dokumenten so umgeht»

Heikel ist nicht der Inhalt der Unterlagen, die Donald Trump privat hortete. Sondern das, was sie über die US-Geheimdienste erzählen, sagt der Experte George Croner.

Dokumente mit teils höchster Geheimhaltungsstufe, manche davon achtlos verstreut und potenziell jedem Besucher zugänglich: Donald Trumps besitzergreifender Umgang mit Dokumenten aus dem Weissen Haus hat nicht nur von den Ermittlern angestrebte juristische Folgen. Es könnte auch die Beziehungen der US-Nachrichtendienste zu befreundeten Ländern in eine Krise stürzen – und Gegnern Details offenbaren, die zu den bestgeschützten Geheimnissen der USA zählen, erklärt George Croner. Der Jurist war früher selbst in Positionen mit höchster Sicherheitsfreigabe bei der National Security Agency (NSA) beschäftigt. Heute ist er Senior Fellow am Foreign Policy Research Institute, einer Denkfabrik mit Fokus auf Aussen- und Sicherheitspolitik in Philadelphia.