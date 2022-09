Die letzten drei Tage der Queen

Noch am Dienstag geht ein Bild von ihr um die Welt. Nur 48 Stunden später ist die Queen tot. Ihre letzten Tage.

Steven Sowa / t-online

Ein Artikel von

Es war ihre letzte Amtshandlung, so viel wissen wir heute: Die Queen verabschiedet Boris Johnson aus seinem Amt und begrüsst die neue Premierministerin Liz Truss. Es ist ein formeller Akt mit symbolhafter Bedeutung für das Königreich. Stattgefunden hat er am Dienstag, dem 6. September 2022. Um etwa 11.10 Uhr Schweizer Zeit traf die neue Regierungschefin Englands im Schloss Balmoral in Schottland ein, bereits um 11.40 verliess sie die Sommerresidenz der Queen wieder. 48 Stunden später wird die Queen tot sein.

13 Premierminister hat Queen Elizabeth II. während ihrer Regentschaft im Buckingham-Palast empfangen. Ihren ersten Premierminister und ihre letzte Premierministerin empfing sie hingegen in einer ungewöhnlicheren Umgebung: Der erste Handschlag mit Winston Churchill fand 1952 statt. Und zwar als die frisch gebackene Königin nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters, König Georg VI., aus dem Flugzeug stieg. Die zweite Ausnahme ereignet sich erst vor wenigen Tagen: Aufgrund der gesundheitlichen Probleme der Königin reist die Premierministerin Liz Truss in die Highlands von Schottland.

Die Queen empfängt zwei Tage vor ihrem Tod die neue britische Premierministerin, Liz Truss, in den schottischen Highlands. Bild: keystone

Am Mittwoch, dem 7. September 2022, scheint die 96-jährige Königin mitgenommen gewesen zu sein. Ein Palastsprecher lässt ausrichten: «Nach einem vollen Tag gestern hat Ihre Majestät heute Nachmittag den Rat ihrer Ärzte akzeptiert, sich auszuruhen.» Ihre Teilnahme an einer virtuellen Sitzung ihres Geheimrats, des sogenannten Privy Council, werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, teilt der Palast weiter mit.

Queen Elizabeth gönnte sich eine Verschnaufpause in ihrem geliebten schottischen Schloss, so mutmassen zu diesem Zeitpunkt auch langjährige Beobachter.

Rückblickend kann festgehalten werden: Dieser Mittwoch war der zweite Akt in einem Drama, das am Donnerstag seinen Höhepunkt erreichte. Um im Bild der Theatersprache zu bleiben: Schon am Dienstag wird mit der Fotoaufnahme der Queen ein Narrativ in die Welt gesetzt, die Exposition geschaffen. Sorgenvolle Mienen versuchen sich an einer Interpretation ihrer befleckten Hand. Was hat es mit dem Bluterguss auf sich?

Über den Donnerstag, den 8. September 2022 und Todestag der Queen, ist nicht viel an die Öffentlichkeit gedrungen. Was wir wissen: Um 19.30 Uhr schweizerischer Zeit wurde die Weltöffentlichkeit über den Tod der Queen informiert. Bereits zwei Stunden zuvor wurde die neue Premierministerin Liz Truss von ihrem neuen König, Charles III., informiert.

Charles weilte zu dieser Zeit mit seiner Ehefrau Camilla bereits in Schottland: Er traf dem Vernehmen nach am frühen Donnerstagnachmittag im Schloss der Queen ein. Begleitet wurde er von seiner Schwester Prinzessin Anne – das zweite Kind von Königin Elizabeth II. und ihrem Gatten Prinz Philip.

Die zwei weiteren Söhne der Königin, Andrew und Edward, trafen wohl erst in Balmoral ein, als ihre Mutter bereits für immer die Augen geschlossen hatte. Das geht zumindest aus der Rekonstruktion der Zeitabläufe hervor. Denn Prinz Andrew, Prinz Edward und Gräfin Sophie sowie Prinz William landen erst um 16.50 Uhr in Aberdeen. Von dort aus ist es noch eine gute Autostunde nach Balmoral. Doch der Tod der Queen wurde bereits um 17.30 Uhr Truss kommuniziert.

Schloss Balmoral ist ein gigantischer Landsitz mit etwa 243 km² Fläche und weit mehr als 100 Mitarbeitern, die während der Anwesenheit der Queen traditionell für ihre Verpflegung und ihr Wohlergehen gesorgt hatten. Das Sterbebett dürfte im südwestlichen Gebäudeteil gelegen haben, in denen die königlichen Schlafräume beheimatet sind. Details zum Tod gibt der Palast aber nicht heraus.