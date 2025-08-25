Nebel10°
Testflug von Riesen-Rakete Starship kurz vor Start verschoben

Testflug von Riesen-Rakete Starship kurz vor Start verschoben

Der geplante zehnte Testflug des grössten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte ist kurz vor dem Start verschoben worden.
25.08.2025, 04:4025.08.2025, 04:40
Der Test des unbemannten Starship werde zunächst nicht wie geplant stattfinden, teilte SpaceX mit.

epa12320780 A view of SpaceX&#039;s 10th Starship test rocket seen from Isla Blanca Park at South Padre Island, Texas, USA, 24 August 2025. Following several failures, SpaceX&#039;s Starship, the larg ...
In Position, aber nicht startbereit: Das Starship in Texas.Bild: keystone

Der Start werde verschoben, damit ein Fehler an den Bodensystemen behoben werden könne, teilte SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, wenige Minuten vor der ursprünglich geplanten Startzeit mit.

Weitere Details oder ein neues Testdatum teilte SpaceX zunächst nicht mit. Das Starship hatte eigentlich vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas zu einem rund einstündigen Testflug aufbrechen sollen.

Das Raketensystem ist grösser als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der – ebenfalls Starship genannten – oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. (sda/dpa)

