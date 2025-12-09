Video: ch media/Matthias Steimer

«Haarscharf!» – so freut sich Roger Schawinski über die UKW-Verlängerung

Nach dem Nationalrat stimmt auch der Ständerat am Dienstag für eine UKW-Verlängerung. Zu den freudigen Siegern gehört auch Medienpionier Roger Schawinski.

Mehr «Schweiz»

Private Radiosender dürfen ihre Programme auch über das Jahr 2026 hinaus über UKW verbreiten. Das entschied am Dienstag nach dem Nationalrat auch der Ständerat.

Medienpionier Roger Schawinski verfolgte die Debatte im Bundeshaus live mit. Der Radiomacher hatte sich im Vorfeld kräftig für den Erhalt von UKW eingesetzt.

Während er der Parlamentsdebatte zuhört, kommentiert Schawinski diese mehrmals mit «Fake News». Am Ende stimmt der Ständerat mit 21 zu 18 Stimmen bei fünf Enthaltungen für eine Verlängerung von UKW. Sehr zur Freude der Radiolegende. «Haarscharf», kommentiert Schawinski den knappen Entscheid.

Die ganze Reaktion von Roger Schawinski siehst du im Video: