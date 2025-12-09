sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

UKW-Verlängerung: Hier freut sich Roger Schawinski

Video: ch media/Matthias Steimer

«Haarscharf!» – so freut sich Roger Schawinski über die UKW-Verlängerung

Nach dem Nationalrat stimmt auch der Ständerat am Dienstag für eine UKW-Verlängerung. Zu den freudigen Siegern gehört auch Medienpionier Roger Schawinski.
09.12.2025, 14:1309.12.2025, 14:13

Private Radiosender dürfen ihre Programme auch über das Jahr 2026 hinaus über UKW verbreiten. Das entschied am Dienstag nach dem Nationalrat auch der Ständerat.

Medienpionier Roger Schawinski verfolgte die Debatte im Bundeshaus live mit. Der Radiomacher hatte sich im Vorfeld kräftig für den Erhalt von UKW eingesetzt.

Während er der Parlamentsdebatte zuhört, kommentiert Schawinski diese mehrmals mit «Fake News». Am Ende stimmt der Ständerat mit 21 zu 18 Stimmen bei fünf Enthaltungen für eine Verlängerung von UKW. Sehr zur Freude der Radiolegende. «Haarscharf», kommentiert Schawinski den knappen Entscheid.

Die ganze Reaktion von Roger Schawinski siehst du im Video:

Video: ch media/Matthias Steimer
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Medienpionier Roger Schawinski
1 / 18
Medienpionier Roger Schawinski
Roger Schawinski wurde 1945 in Zürich geboren. Ab 1972 arbeitete er für das Schweizer Fernsehen. 1974 gründete und moderierte er das Konsumentenmagazin Kassensturz.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wenn Radio-Morgenshows ehrlich wären ...
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Nationalrat will Mittel für Auslandhilfe kürzen
Der Nationalrat will im kommenden Jahr weniger ausgeben für die Auslandshilfe als der Ständerat und der Bundesrat.
Er setzte am Montag die Debatte über das Bundesbudget fort, konnte sie aber aus Zeitgründen nicht beenden. Gekürzt hat der Nationalrat die Kredite für bilaterale Entwicklungszusammenarbeit und für Beiträge an multilaterale Organisationen. Er folgte beim Entscheid der Mehrheit der Finanzkommission.
Zur Story