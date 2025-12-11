Tennisspieler Quentin Folliot ist von der Internationalen Agentur für Integrität im Tennis für 20 Jahre gesperrt worden. Der Franzose soll laut der Untersuchung eine zentrale Rolle in einem Netzwerk zur Manipulation von Matches spielen. Dazu muss der 26-Jährige eine Geldstrafe von 70'000 US-Dollar zahlen und rund 45'000 US-Dollar aus unrechtmässig erzielten Gewinnen zurückerstatten.
Folliot erreichte im August 2022 seine höchste ATP-Platzierung mit Rang 488. In 27 Fällen wurde er schuldig gesprochen, darunter absichtliche Spielmanipulation, Bestechungsversuche sowie die Zerstörung von Beweismaterial. Besonders schwerwiegend war die Verweigerung der Zusammenarbeit mit den Ermittlern, was zu einer Verschärfung seiner Strafe führte. (ram/t-online/sid)
