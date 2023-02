FBI-Mitarbeiter bei der Sichtung von Ballonteilen: Das gefundene Material wird von der Bundespolizei weiter untersucht. Bild: keystone

Neue FBI-Bilder zeigen: So gehen die USA nach dem Abschuss des chinesischen Ballons vor

Die US-Bundespolizei hat mit der Untersuchung erster Ballonteile begonnen. Allerdings gestaltet sich die Suche nach weiteren Teilen schwierig.

Die US-Bundespolizei FBI hat neue Fotos von der Untersuchung des mutmasslichen Spionageballons aus China veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen unter anderem, wie Mitarbeiter der Behörde im Meer nach Wrackteilen vor der Küste des Bundesstaats South Carolina suchen. Das US-Militär hatte den Ballon dort am vergangenen Sonntag abgeschossen.

FBI-Experten kurz vor der Untersuchung des chinesischen Spionageballons. Bild: keystone

Das Suchgebiet sei ein «gross angelegter Schauplatz», sagte Eric Pokorak, der an der Analyse der Ballonreste beteiligt ist, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Bisher habe man hauptsächlich Teile der Haube des Ballons, einige Kabel und nur kleine Teile der Elektronik finden können. Auch könnte das Wetter die Sammlung und den Transport weiterer Teile in den kommenden Tagen beeinträchtigen.

Experten des FBI nehmen Ballonteile in Empfang. Bild: keystone

Die Behörde betonte, dass es bisher keine Informationen oder Beweise gebe, die im Widerspruch zu bisherigen Aussagen anderer US-Behörden zu dem Ballon stünden. Die US-Regierung wirft China vor, es habe Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking sprach dagegen von einem zivilen Forschungsballon vor allem für meteorologische Zwecke. Dieser sei vom Kurs abgekommen, der Abschuss eine «Überreaktion».

Hier wird der Ballon aus dem Wasser gezogen. Bild: keystone

Mit dem Flug im Luftraum der Vereinigten Staaten habe China nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden gegen das Völkerrecht verstossen. Der Vorfall stelle keine grössere Sicherheitslücke dar, aber es sei «absolut eine Verletzung des Völkerrechts – es ist unser Luftraum», sagte Biden in einem Interview mit dem Fernsehsender Telemundo am Donnerstag (Ortszeit). Mit Blick auf den Abschuss des Ballons fügte er hinzu: «Und sobald er in unseren Luftraum gekommen war, konnten wir damit machen, was wir wollten.»

Die Einsatzkräfte mit den geborgenen Ballon-Teilen. Bild: keystone

Ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Aussenministeriums sprach zudem am Donnerstag davon, dass China mit einer Flotte von Spionageballons 40 Länder auf fünf Kontinenten ins Visier genommen habe: «Wir wissen, dass China diese Ballons zur Überwachung eingesetzt hat», betonte er in Washington.

Auch die Ausrüstung in dem vor der US-Küste abgeschossenen Ballon habe «eindeutig der nachrichtendienstlichen Überwachung» gedient. China wiederum warf der US-Regierung wegen der anhaltenden Spionagevorwürfe vor, einen «Informationskrieg» zu betreiben.

(t-online, dpa)