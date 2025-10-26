wechselnd bewölkt
«Lassie»-Star June Lockhart mit 100 Jahren gestorben

FILE - June Lockhart, right, who played the character of Ruth Martin, mother of Timmy Martin, played by Jon Provost, left, during the classic series &quot;Lassie,&quot; poses for a photograph with Las ...
June Lockhart mit Lassie (die 9. Generation) im Jahr 2003.Bild: keystone

«Lassie»-Star June Lockhart mit 100 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin June Lockhart, aus den TV-Serien «Lassie» und «Verschollen zwischen fremden Welten» bekannt, ist tot.
26.10.2025, 07:3826.10.2025, 07:38

Sie sei im Alter von 100 Jahren in ihrem Haus im kalifornischen Santa Monica gestorben, teilte ihr Sprecherteam mit. Fernsehzuschauer kennen Lockhart vor allem durch die Hit-Serie «Lassie», in der sie ab 1958 in über 200 Folgen die sanftmütige Mutter Ruth Martin des kleinen Timmy (Jon Provost) spielte. Ab Mitte der 1960er Jahre hatte sie eine Hauptrolle in der Science-Fiction-Serie «Verschollen zwischen fremden Welten» als Mutter einer Familie auf einer Weltraummission.

Lockhart wurde 1925 als Kind des Schauspielerpaares Gene und Kathleen Lockhart in New York geboren. Schon als Teenager spielte sie an der Seite ihrer Eltern in dem Film «A Christmas Carol» (1938) mit. In den 1940er Jahren folgten Nebenrollen in Hollywoodfilmen mit Stars wie Bette Davis, Ingrid Bergman, Judy Garland und Gregory Peck. Für ihr Broadway-Debüt in «For Love or Money» (1947) wurde sie mit einem Tony ausgezeichnet.

Lockhart spielte bis ins hohe Alter in zahlreichen Produktionen mit, darunter in Gastrollen bei Serien wie «General Hospital», «Eine starke Familie» und «Beverly Hills, 90210». (sda/dpa)

