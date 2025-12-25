freundlich
Donald Trump attackiert Stephen Colbert

President Donald Trump pumps his fist at Christmas Eve dinner at his Mar-a-Lago club, Wednesday, Dec. 24, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Trump beim Christmas-Eve-Dinner in Mar-a-Lago.Bild: keystone

«Einschläfern»: Trumps neueste Attacke auf Moderator Colbert

25.12.2025, 12:1925.12.2025, 12:19

US-Präsident Donald Trump hat die Weihnachtstage für neue Angriffe gegen Late-Night-Shows im amerikanischen Fernsehen genutzt. Anlässlich der Wiederholung einer Sendung vom 8. Dezember zog an Heiligabend der Moderator Stephen Colbert den Zorn des Präsidenten auf sich. Der Sender CBS, der die Show ausstrahlte, solle Colbert «einschläfern», schrieb der Präsident auf seiner Plattform Truth Social, «das ist das Humanste, was man tun kann».

«Stephen Colbert ist ein erbärmlicher Versager, der weder Talent noch irgendetwas anderes hat», schrieb Trump weiter. Seitdem der Sender die Absetzung von Colberts Sendung bekanntgegeben habe, sei der Moderator noch schlechter geworden. CBS hatte im Juli angekündigt, dass «The Late Show with Stephen Colbert» im Mai 2026 enden werde. Der Sender gab dafür finanzielle Gründe an. Da Colbert als Kritiker von Donald Trump gilt, vermuteten viele Branchenkenner aber, dass CBS aus Rücksicht auf den US-Präsidenten gehandelt habe.

Stephen Colbert attends the annual Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Awards gala at the New York Hilton Midtown on Tuesday, Dec. 9, 2025, in New York. (Photo by Andy Kropa/Invision/AP) Ste ...
Stephen Colbert. CBS will seine Show im Mai enden lassen.Bild: keystone

Late-Night-Shows setzen Trump Spott entgegen

Die in den USA beliebten Late-Night-Shows gelten seit der Wahl Trumps zum Präsidenten als mächtiges Format, um dem Rechtspopulismus des Präsidenten zu begegnen. Während traditionelle Medienformate an ihre Grenzen stossen, wenn Trump die Realität verzerrt oder Unwahrheiten verbreitet, setzen die Late-Night-Moderatoren ihm bissigen Spott entgegen, der Trump vor dem Publikum der Lächerlichkeit preisgibt.

Trump hat bereits mehrere Klagen gegen US-Sender angestrengt. Seine Angriffe beschränken sich aber nicht nur auf Late-Night-Shows. Regelmässig bezeichnet er etablierte Medien als «Feinde des Volkes», wirft Reportern Lügen vor und droht damit, unliebsamen Sendern die Lizenz zu entziehen. Zugleich gab Trump seit seinem Amtsantritt zahlreichen rechten Medien, Influencern, Bloggern und Podcastern Zugang zum Weissen Haus. Das Weisse Haus bezeichnet diese als «neue Medien». (sda/dpa)

