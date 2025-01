Trumps nächster Machtpoker: Seine grössten Gesetzesvorhaben stehen bevor

Offenbar macht Trump erneut Druck auf die Parlamentarier und will langwierige Debatten vermeiden. Eine schnelle Verabschiedung eines Gesetzespakets kann ihn mit den finanziellen Mitteln ausstatten, die er für seine Vorhaben braucht.

Ein weiterer Grund, der für ein solches Gesetzesvorhaben, in der amerikanischen Verwaltung als Reconciliation Bill (Versöhnungsgesetz) bezeichnet, spricht, ist das besondere Verfahren. Diese Gesetze können mit einfacher Mehrheit im Senat beschlossen werden, also auch ohne Zustimmung der Demokraten. Das Problem: Reconciliation Bills dürfen sich nur auf Themen beziehen, die direkte Auswirkungen auf den Bundeshaushalt, Steuern oder Ausgaben haben.

Kongressabgeordnete in den USA schielen immer mit einem Auge auf ihre Wahlbezirke. Dort wird aufmerksam wahrgenommen, ob Wahlversprechen eingelöst werden. Schwierig wird es sein, den Wählern die Streichung von Steuererleichterungen zu verkaufen, um ein grosses Gesamtpaket zu schnüren.

Doch das läuft wohl den Absichten des designierten Präsidenten entgegen. Sprecher Mike Johnson hat nach Informationen von «The Hill» am Samstag seinen Abgeordneten mitgeteilt, dass Trump nur ein einziges, «umfassendes schönes Gesetz» haben wolle. Jason Smith, Vorsitzender des Steuerausschusses, hat sich laut «Hill» bereits für Trumps Plan ausgesprochen. Ein Grund: Die Republikaner haben im Senat nur eine Mehrheit von vier Sitzen, im Kongress ist es nur eine Stimme. Diese wolle man nicht in zwei Abstimmungen auf die Probe stellen.

«Es gibt eine Gruppe von uns, die dafür ist, das Ganze in zwei Teile aufzuteilen», sagte dessen Vorsitzender Andy Harris in einem Interview mit Fox News. «Das erste Stück, ein kleines Paket, mit dem wir dem Präsidenten das Geld geben, das er benötigt, um unsere Südgrenze zu sichern und mit der Abschiebung illegaler, krimineller Ausländer zu beginnen.» Trump brauche das Geld jetzt und es sei der beste Weg, ihm dieses schnell zu geben.

Jetzt stehen einige der grössten Gesetzesvorhaben der neuen Trump-Regierung auf dem Programm. Zum einen ist das die Sicherheit an den US-amerikanischen Grenzen, zum anderen Steuergesetze und Finanzierungsvorhaben. Vereinbart war eigentlich, dass es zwei Gesetzespakete geben soll. Die Grenzsicherheit soll zuerst besprochen werden, Steuern und andere Projekte in einem weiteren Paket, berichtet die amerikanische Zeitung «The Hill».

Trump hat den bisherigen Kongress-Sprecher Mike Johnson als Kandidaten unterstützt. Als es einige Abweichler gab, kam es in einer Pause zu internen Debatten und wohl einem Machtwort Trumps – und Johnson wurde wiedergewählt, wenn auch mit einer Gegenstimme aus den eigenen Reihen.

Donald Trump will das Geld für seine Vorhaben möglichst schnell haben. Bei den Republikanern könnte dies zu Widerstand führen.

