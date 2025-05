Sie dachten, sie würden zu einem entspannten Nachmittag voller Party und Vergnügen aufbrechen – doch für diese Influencer wurde der Samstag in Miami zu einem deutlich weniger angenehmen Erlebnis. bild: USCGSoutheast

32 Influencer mieten Luxus-Yacht in Miami – und plötzlich sinkt sie

Eine schillernde Gruppe von Influencern wäre am Samstag beinahe mitsamt einer rund 4,5 Millionen Dollar teuren Yacht vor der Küste Miamis untergegangen.

Marine Brunner

Am Samstag gönnten sich 32 Influencerinnen und Influencer in Miami einen besonderen Nachmittag: In Badekleider und mit reichlich Champagner und Tequila mieteten die jungen Leute ein luxuriöses Boot, auf welchem sie einige Stunden verbringen wollte. Selbstverständlich mit ständiger Dokumentation für ihre Follower auf Social Media.

Das Gefährt ihrer Wahl: Die Lamborghini Tecnomar, eine 63 Fuss lange Hightech-Yacht, bekannt für ihre Leichtigkeit und beeindruckende Geschwindigkeit. Der Wert des schwimmenden Luxusobjekts: rund 4,5 Millionen Dollar.

An Bord befand sich ein illustrer Kreis aus Internetpersönlichkeiten: die US-Influencerin Lauren Nicole, bekannt für ihre luxuriösen Reisen im Privatjet, die Luftakrobatik-Trainerin Anita Ayala, Regan Hartley, einst Kandidatin bei Miss America, sowie Modedesignerin Izabella Koch, die vor allem durch ihre lasziv inszenierten Bikiniposen in den sozialen Netzwerken auffällt.

Selfies und Nichtstun standen auf dem Programm dieses Kreuzfahrtnachmittags. bild: instagram

Und natürlich reichlich Alkohol – in Strömen. bild: instagram

Die Atmosphäre auf dem Wasser: heiter und ausgelassen – bei idealem Wetter und reichlich fliessendem Alkohol. Die maritime Spritztour sollte für die Gruppe von «aufstrebenden Influencern», wie sie der New York Post nennt, jedoch schon bald ein jähes Ende nehmen.

Um genau 17.05 Uhr ging bei der Polizei von Miami Beach der erste Notruf ein: Ein Boot sei in Seenot geraten – in der Nähe von Star Island, jener prominenten Insel, auf der bereits Grössen wie P. Diddy, Enrique Iglesias und Jennifer Lopez residierten.

«Wir erhielten einen Notruf über ein Passagierboot zwischen Monument und Star Island mit 32 Personen an Bord.» Der Notruf bei der Polizei von Miami Beach, wie aus einem Bericht von CBS News Miami hervorgeht.

Als die Einsatzkräfte der Seepatrouille am Ort des Geschehens eintrafen, waren sie zunächst überrascht vom völlig überfüllten Zustand der kleinen Yacht – deutlich mehr Passagiere, als das Boot fassen kann. Verstärkung wurde sofort angefordert. Und zwar dringend: Die Yacht füllte sich bedrohlich rasch mit Wasser – und drohte binnen kürzester Zeit zu versinken.

Schon bald erhielten die Rettungskräfte Unterstützung von der US-Küstenwache, der Miami Beach Ocean Rescue, dem Feuerwehr- und Rettungsdienst von Miami-Dade sowie den Einsatzkräften der Stadt Miami.

An Bord schwankte die Stimmung zwischen Besorgnis und Belustigung. Während Lauren Nicole aufgebracht «Fuck, fuck, fuck!» rief und eine andere Influencerin klagte: «Wie konnte das passieren?», zückten einige bereits ihre iPhones, um das Geschehen für ihre Follower festzuhalten. Andere wiederum konzentrierten sich auf das Wesentliche – und retteten zuerst die wertvollsten Besitztümer: vom MacBook bis hin zu Flaschen des edlen Clase Azul Gold Tequilas im Wert von 350 Dollar.

Die Louis-Vuitton-Tasche wurde selbstverständlich gerettet. bild: instagram

Als die Rettungsaktion abgeschlossen war, ragte nur noch der Bug der Yacht aus dem Wasser. Senkrecht in die Tiefe getaucht, war das Boot nahezu vollständig versunken.

«Wir sahen eine Gruppe von Polizeibooten – und da war eine andere Yacht, die gekentert war, komplett senkrecht im Wasser.» Rachel Miller, Augenzeugin des Vorfalls, gegenüber dem lokalen Sender WSVN-TV News.

Die Lamborghini-Yacht am Samstagnachmittag – fast vollständig unter Wasser.4o bild: USCGSoutheast

bild: USCGSoutheast

Doch selbst das reichte nicht aus, um die gute Laune an Bord nachhaltig zu trüben. «Frauen und Kinder zuerst, Frauen und Kinder!», witzelte ein Passagier, während einige der bereits Geretteten in schallendes Gelächter ausbrachen.

Während die Einsatzkräfte die letzten Schiffbrüchigen an Bord des Rettungsbootes brachten, posierten die bereits Geretteten strahlend für Fotos und Videos – mit breitem Lächeln und perfekt inszenierter Fröhlichkeit.

Diese Gruppe liess sich von dem Vorfall nicht lange aus der Fassung bringen. bild: instagram

Das nennt man wohl ein Lächeln inmitten der Widrigkeiten. bild: instagram

Und von wegen gebrauchter Tag: Nur wenige Stunden nach dem dramatischen Zwischenfall war selbst Lauren Nicole bereits wieder unterwegs – auf Jungle Island in Miami, wo sie gut gelaunt an einer Veranstaltung teilnahm.

Mehr Schrecken als Schaden also – doch eine Untersuchung wird es dennoch geben. Denn wie unter anderem die Daily Mail betont, war die Yacht weit über ihre zulässige Kapazität hinaus beladen. Der Tecnomar, ein Gemeinschaftsprojekt des italienischen Automobilherstellers Lamborghini und der Italian Sea Group, ist nämlich für lediglich fünf Gäste und zwei Crewmitglieder ausgelegt. Von dieser Vorgabe war man an jenem Tag meilenweit entfernt.

Zwar ist die Identität des Eigentümers bislang nicht bekannt, doch dürfte sich dieses Rätsel leicht lösen lassen: Der Tecnomar wurde in streng limitierter Auflage gebaut – lediglich elf Exemplare existieren weltweit.