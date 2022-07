Über 500 Frauen verklagen Uber wegen sexueller Übergriffe

Die Probleme an sich sind seit Langem bekannt. Erst vor rund zwei Wochen veröffentlichte der Konzern das Ergebnis einer eigenen Untersuchung, wonach es allein in den Jahren 2019 und 2020 Berichte über 3824 sexuelle Übergriffe von Fahrern gab.

Dem Management sei der Ernst der Lage seit 2014 klar gewesen, trotzdem habe es seitdem viele weitere Fälle gegeben, die von Belästigungen bis hin zu Entführungen und Vergewaltigungen reichten. Das teilte die US-Kanzlei Slater Slater Schulman am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco mit. Sie vertritt nach eigenen Angaben rund 550 Mandantinnen und prüft mindestens 150 weitere Fälle.

Ohne Donald Trump ist er verloren – Joe Biden braucht den Ex-Präsidenten

Der amerikanische Präsident stürzt in den Meinungsumfragen ab. Bereits suchen einige Demokraten nach einer Alternative zu Joe Biden. Dieser will sich aber nicht in den Ruhestand versetzen lassen.

Für Joe Biden geht dieser Tage nichts, aber auch gar nichts, nach Plan. So wurde am Montag ein festlicher Akt im Garten des Weissen Hauses gestört, an dem der amerikanische Präsident das erste Waffengesetz feiern wollte, das in den vergangenen drei Jahrzehnte heil durch das Parlament geschafft hatte. Ein aufgebrachter Vater, dessen Sohn während des Schulmassakers in Parkland (Florida) im Februar 2018 ermordet worden war, beschwerte sich mit wütenden Zwischenrufen über Biden. «Sie müssen mehr tun!», rief der Mann.