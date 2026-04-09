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Melania Trump weist Verbindung zu Jeffrey Epstein zurück

First lady Melania Trump speaks to reporters Thursday, April 9, 2026, in the Grand Foyer of the White House in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Melania Trump
Melania Trump spricht am Donnerstag bei einer Pressekonferenz über Jeffrey Epstein.Bild: keystone

«Ich bin kein Opfer»: Melania Trump streitet engere Verbindung zu Epstein ab

09.04.2026, 21:0809.04.2026, 22:03

US-First-Lady Melania Trump hat Spekulationen über eine angebliche Beziehung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein entschieden bestritten.

Bei einer Pressekonferenz vor dem Weissen Haus am Donnerstag sprach sie von «Lügen» über ihre angebliche Verbindung zu Epstein. «Ich bin kein Opfer von Epstein», erklärte sie. Zudem habe Epstein sie nicht mit Donald Trump bekannt gemacht. Von den Missbrauchstaten Epsteins habe sie keine Kenntnis gehabt und sei «in keiner Weise involviert» gewesen.

Video: watson

Weiter sagte die First Lady, sie habe Epstein erstmals im Jahr 2000 bei einer Veranstaltung getroffen, an der sie gemeinsam mit dem heutigen Präsidenten teilgenommen habe.

Gleichzeitig sprach sich Melania Trump dafür aus, den Opfern Epsteins mehr Gehör zu verschaffen. Sie forderte den Kongress auf, den betroffenen Frauen eine öffentliche Anhörung zu ermöglichen. Jede Betroffene solle die Chance erhalten, ihre Geschichte öffentlich zu schildern, sofern sie dies wünsche. Die Aussagen der Überlebenden sollten zudem dauerhaft im Protokoll des Kongresses festgehalten werden.

Was genau die First Lady zu dem Statement veranlasst hat, war zunächst unklar. Beobachter halten es für möglich, dass sie damit bevorstehenden Vorwürfen zuvorkommen wollte. Fragen von Journalisten beantwortete Trump nicht. (hkl)

Mehr zur Epstein-Affäre:

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Gurgelhals
09.04.2026 21:22registriert Mai 2015
Melania hält eine Pressekonferenz über die Epstein Files um von dem Irankrieg abzulenken, welcher angezettelt wurde, um von den Epstein Files abzulenken. Sowas kannste dir echt nicht mehr ausdenken.

Aber eben: Wir durchleben Zeiten, die nicht nur unfassbar barbarisch sind, sondern vor allem auch unfassbar dumm.
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El_Chorche
09.04.2026 21:38registriert März 2021
«Ich bin kein Opfer»

So hab ich das noch gar nicht gesehen. 🤔

Ist sie womöglich Täterin?
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dmark
09.04.2026 21:19registriert Juli 2016
Ja, sicher...
Das glauben wir natürlich sofort.
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