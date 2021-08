Neuer Brand in Kalifornien bedroht Hunderte Anwohner nahe Los Angeles

So hätte der Westen die Misere in Afghanistan verhindern können: 3 Punkte

Fernangriffe, Warlords, Desaster: Der Westen hätte die Misere von heute in Afghanistan verhindern können, sagen Wissenschafter. Das sind ihre Vorschläge.

Noch ist der Westen paralysiert. Er ist überrumpelt von der blitzartigen Machtergreifung der Taliban in Afghanistan. Was ist hier schiefgegangen?

Die NATO schiebt die Auswertung dieser Frage vor sich her. Generalsekretär Jens Stoltenberg verkündete anfangs Woche bei der Pressekonferenz in Brüssel zwar, dass der Westen Lehren ziehen müsse. Welche genau, sagte er jedoch nicht. Auch der EU-Sicherheitsbeauftragte Josep Borrell hält sich mit kritischen Worten zurück. Das einzige, was er in …