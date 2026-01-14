Nebel-2°
DE | FR
burger
International
USA

Haftbefehl: US-Schauspieler Timothy Busfield stellt sich der Polizei

Nach Haftbefehl: US-Schauspieler Timothy Busfield stellt sich der Polizei

Der US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield hat sich der Polizei im US-Bundesstaat New Mexico gestellt.
14.01.2026, 03:4814.01.2026, 03:48

Nach Mitteilung der Behörden lag gegen den 68-Jährigen ein Haftbefehl wegen Vorwürfen strafbarer sexueller Kontakte mit Minderjährigen und Kindesmissbrauch vor. In einem Video-Statement, das von dem US-Portal «TMZ.com» veröffentlicht wurde, wies Busfield die Vorwürfe zurück.

FILE - Timothy Busfield appears at the 2020 ABC Television Critics Association Winter Press Tour in Pasadena, Calif., on Jan. 8, 2020. (AP Photo/Chris Pizzello, File) Timothy Busfield
Gegen Timothy Busfield liegt ein Haftbefehl vor.Bild: keystone

Er werde diesen «schrecklichen» Lügen entgegentreten, sagte der aus TV-Serien wie «Die besten Jahre» und «The West Wing» bekannte Schauspieler. Er habe diesen kleinen Jungen nichts getan und er werde sich gegen die Vorwürfe wehren, führte er weiter aus.

Die Vorwürfe wurden von zwei minderjährigen Zwillingsbrüdern erhoben, die in der TV-Serie «The Cleaning Lady» mitspielten. Busfield führte bei einigen Folgen Regie. Die Drama-Serie wurde in den USA von 2022 bis 2025 ausgestrahlt.

Nach Angaben der Ermittler sollen die heute 11-jährigen Jungen über sexuelle Übergriffe am Set der TV-Serie berichtet haben. Einer der Brüder gab demnach an, Busfield habe ihn mehrfach im Intimbereich angefasst. Die angeblichen Belästigungen hätten begonnen, als sie erst sieben Jahre alt gewesen seien.

Busfield ist seit 2013 mit der US-Schauspielerin Melissa Gilbert verheiratet. Sie ist vor allem durch die 70er-Jahre-Serie «Unsere kleine Farm» bekannt. «Bonanza»-Star Michael Landon spielte das Oberhaupt einer Rancher-Familie, Gilbert stellte seine Tochter Laura dar. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Weshalb Versicherer Allianz KI jetzt als zweitgrösse Bedrohung für Firmen sieht
Künstliche Intelligenz (KI) hat sich nach Einschätzung der Allianz zu einem der grössten globalen Geschäftsrisiken für Unternehmen entwickelt.
KI ist laut dem Versicherer ein zweischneidiges Schwert für Unternehmen, hilfreich und gefährlich zugleich. Im neuen «Risikobarometer» des Unternehmensversicherers Allianz Commercial ist die KI vom zehnten auf den zweiten Platz hinter dem langjährigen Spitzenreiter Cyberkriminalität emporgeschossen.
Zur Story